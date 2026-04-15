Gandía asume el rectorado de la UV con la bandera de la transparencia y el “rigor” presupuestario

Con una ovación cerrada y con la presencia de tres rectores anteriores de la Universitat de València entre el público, el flamante rector Juan Luis Gandía ha protagonizado este miércoles su primer acto oficial desde que el DOGV publicara este lunes su nombramiento. Este martes fue día de “aterrizaje” en sus nuevas responsabilidades, pero la agenda de la institución marcaba que este era el día para que tomara posesión su equipo rectoral. Lo ha hecho en un acto en el Aula Magna del edificio, en el que han firmado su cargo ocho hombres y seis mujeres contándole a él mismo. En sus primeras palabras como rector, ha destacado algunas de las prioridades en las que insistió durante la campaña: transparencia y rigor en el uso de los recursos.

Juan Luis Gandía, que ganó en segunda vuelta hace un mes, ha comenzado su discurso saludando a la representación de la historia reciente del rectorado presente en la sala: Mavi Mestre, rectora saliente, pero también Esteban Morcillo, en cuyo equipo estuvo Gandía, y Francisco Tomás.

“El Rectorado requiere de una alta responsabilidad y requiere mucha dedicación y respeto”, ha comenzado Juan Luis Gandía, que ha reconocido que “muchos los problemas que hay que enfrentar para conseguir que la institución lleve adelante las misiones que le son propias”.

Transparencia, rigor en el gasto y espíritu crítico

Aunque durante la campaña hizo bandera de independencia -no estuvo, como dos de los candidatos, en el equipo de Mestre durante toda su legislaturas-, ha tenido palabras de reconocimiento para la rectora saliente por “contribuir a que nuestra institución haya continuado por la senda que sigue transitando desde hace décadas: la de una universidad pública de calidad y al servicio de la sociedad”.

Primer acto oficial de Juan Luis Gandía y su equipo rectoral en la UV / José Manuel López

A su equipo, le ha pedido que hagan valer “su experiencia contrastada y espíritu crítico” y que no olviden que “la institución está por encima de todos nosotros”. Entre los retos globales de la UV para su mandato, que será, según la nueva norma, de seis años improrrogables, ha destacado que el acceso a los estudios “no dependa de las condiciones económicas del alumnado”, que se ponga a los estudiantes en el centro de la comunidad educativa y no solo como alumnos, sino como “ciudadanos con espíritu crítico”. “En un contexto de desinformación, polarización y cambios rápidos es más importante que nunca”, ha defendido. Gandía ha destacado la importancia de la universidad como “espacio de debate, de pluralidad y de cohesión social”.

Pero además ha recuperado algunas de las banderas de la campaña: la primera, la “transparencia y rendición de cuentas más allá de los estándares habituales”. La segunda, otra de sus líneas centrales de la campaña al Rectorado, el “rigor, la eficiencia y la eficacia”. “Es fundamental el uso justificado y responsable de los recursos, la priorización adecuada del gasto y la garantía de suficiencia financiera”, ha defendido.

Ocho mujeres y seis hombres en el equipo

Gandía ha formado un equipo de ocho mujeres y seis hombres, mayoría femenina, contándole a él mismo. El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado estará dirigido por Ricardo Juan, catedrático de Derecho Procesal y coordinador del doctorado en Derechos Humanos, Democracia y Justicia. Por su parte, el área de Investigación y Política Científica recaerá en Isabel Fariñas, catedrática de Biología Celular y directora del Instituto BIOTECMED, mientras que Innovación y Transferencia será responsabilidad de José María Montiel, profesor titular y director del Departamento de Estomatología en la Facultad de Medicina y Odontología.

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El Vicerrectorado de Estudios y Calidad lo ocupará Javier Roca, catedrático de Psicología Evolutiva e investigador comprometido con la investigación aplicada, y el de Transformación Educativa, Formación Permanente y Proyección Profesional estará liderado por Rosa María Bo, profesora especializada en métodos de investigación y diagnóstico en educación. En el ámbito internacional, Emilia Ferrer asumirá el Vicerrectorado de Internacionalización, Cooperación y Multilingüismo, mientras que Amelia Mañá dirigirá Igualdad, Diversidad y Bienestar. Cultura, Deportes y Vinculación Social quedará en manos de Albert Moncusí, profesor de Sociología y exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales, y la Transformación Digital será gestionada por Inmaculada Coma, profesora de Informática y subdirectora de transformación digital en la ETSE. Asimismo, Carlos López estará al frente de Comunicación, Participación y Transparencia; Lucía Sanus dirigirá Infraestructuras y Sostenibilidad; y Rosa María Yagüe asumirá Economía y Planificación. La estructura se completa con María José Aradilla como secretaria general, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.