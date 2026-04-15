El jefe de la presa de Buseo reaviva el debate por la falta de avisos al señalar a la CHJ

El barranco del Poyo y el río Magro fueron dos de los puntos negros el día de la dana al aglutinar la gran mayoría de las víctimas mortales que dejó la catástrofe. Sin embargo, también sufrió las consecuencias del fenómeno la cuenca del Túria. Allí se encuentra la presa de Buseo y aguas abajo, en Sot de Chera, perdieron la vida un padre y su hijo por el desbordamiento de la infraestructura, que no pudo desaguar toda la lluvia que llegaba al embalse. Y en ese sentido, la falta de avisos es uno de los ejes de la investigación que sigue el juzgado de Catarroja.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Generalitat Valenciana, titular de la presa, se responsabilizan mutuamente y la testifical del jefe de explotación de la presa reavivó esta polémica al señalar al organismo de cuenca como responsable de las primeras advertencias aquella jornada. El testigo, que declaró ante la jueza de la dana el pasado 25 de marzo, es trabajador de Typsa, la empresa encargada de la presa autonómica, dependiente de la Conselleria de Agricultura pero cuya explotación está externalizada, y aseguró que estuvo siguiendo el evento telemáticamente visualizando los datos que ofrecía el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), de la Confederación.

Los informes aportados por la Generalitat Valenciana a la causa revelan que el embalse alcanzó la cota de aliviadero y empezó a verter agua sobre las 21.45 horas de aquella noche y apenas 25 minutos después, el embalse alcanzó la cota de coronación. Es decir, se desbordó y empezó a verter por encima. Pero lo cierto es que Typsa, avisó hora y media antes del peligro de desbordamiento a causa de las intensas lluvias que se estaban registrando.

En su declaración, el jefe de explotación aseguró que un técnico de la presa intentó llegar a la misma sin éxito y que a partir de esos datos, envió un correo electrónico a las 20.41 horas dirigido a la CHJ, con copia a la Generalitat Valenciana. Era un mensaje para avisar de que se preveía alcanzar la cota del aliviadero en tres horas y media. Una previsión que finalmente se cumplió en apenas una hora porque "el agua vino mucho más rápido", aseguró el testigo, que, oreguntado por la magistrada, diferenció los avisos "por avenidas" y los avisos "de emergencia de presa".

En situaciones de avenida, como la de aquel primer correo, dijo, "se avisa al SAIH [la CHJ]" y "es el SAIH el que avisa al 112 porque forma parte del Cecopi". Además, teniendo en cuenta que los datos proceden del sistema que controla el organismo de cuenca, aseguró que "se supone que la información la tienen ellos". "Las alertas por avenidas solo se comunican al SAIH, a la CHJ, y lo que había a las 20 horas era una alerta por avenida", explicó al respecto. Asimismo, sobre las nueve, el técnico raso que estaba intentando acceder a la presa, llamó a la Confederación. Y fue a las once de la noche cuando volvió a enviar otro correo a las dos administraciones -CHJ y Emergencias-. "Hasta las once", dijo el jefe de explotación, "entendíamos que la Confederación tenía los mismos datos que nosotros".

En ese sentido, la jueza de la dana ha constatado "la preocupación de los responsables de la presa de Buseo por la situación de la misma", sobre todo por los correos remitidos a partir de las 23 horas de la noche. En el primero, ya se advertía de que era "probable" que la presa estuviera "vertiendo por coronación" y que el caudal aguas debajo fuera "elevado". Una información que, según la jueza "fue conocida" en el centro de emergencias del 112, donde anotaron en el sistema interno que "posiblemente" había "vertidos elevados". A las 0.10h, el técnico envió otro correo con los dos adjuntos recoemdnando que "se debería avisar a Sot de Chera para que traten de desalojar la parte baja del pueblo". Y otro a la una de la madrugada.

El técnico aseguró que el aviso a la población por el riesgo de colapso de la presa "no se pudo hacer porque no estaba implantado el plan" de emergencia de la infraestrutura, aprobado en 2023. "Pero estaba desalojándose a la gente porque el plan de inundaciones [de la Generalitat Valenciana] estaba activo en cualquier caso", recoge su testifical, según la cual confirmó que "no estaba implantada" la medida con meecanismos de alarma y avisos a la población.

La declaración reaviva el debate sobre la responsabilidad en la canalización de la información aquella tarde en lo relativo a esta presa. Mientras la CHJ señaló en un informe a la Generalitat Valenciana como la que "centraliza las comunicaciones en una sala de control que deberá disponerse para tal fin", según las normas de explotación, la administración autonómica apuntó en otro informe que según las mismas normas, el Comite Permanente que se constituye de manera automatica en el seno de la CHJ será "órgano de informacion y asesoramiento de las autoridades competentes en materia de proteccion civil en las emergencias por inundaciones". Y que es es comité el que debe valorar "la situación" y actuar "en consecuencia, estando en contacto permanente con el ingeniero director de la presa".

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Cabe recordar, por otra parte, que según un informe de la compañía gestora de la infraestructura, la seguridad de la presa era "insuficiente" en un caso como la dana y "no cumpliría con lo exigible en la normativa". La presa, que data de 1903, nunca había sufrido un desbordamiento como el registrado aquel día. El intenso temporal, que descargó más de 400 litros por metro cuadrado en la zona de la presa aquel día, superó las previsiones y el caudal que salió de la presa desde que empezó a verter pasó de 200 a más de 900 metros cúbicos por segundo. El informe aportado en su momento por la administración autonómica revela que "se alcanzó un vertido de unos 2,5 metros por encima de coronación" y que el caudal punta de salida pudo alcanzar los 1.100 metros cúbicos por segundo.