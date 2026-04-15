"Juanfran, president": El PP calienta la maquinaria electoral con vallas publicitarias en Castellón ensalzando la acción del Consell

Aunque todavía falta algo más de un año para la cita con las urnas en la Comunitat Valenciana, el Partido Popular ya está calentando la maquinaria electoral con la instalación de vallas publicitarias de gran tamaño en distintos puntos de Castellón y del conjunto de la autonomía ensalzando la acción del Consell.

El president popular, Juanfran Pérez Llorca, protagoniza esta propaganda, al aparecer a gran tamaño sobre la bandera de la Comunitat. Junto a él, figura de forma destacada la palabra "cumplimos", seguida de algún hito de su ejecutivo en la administración autonómica, como "bajando los impuestos".

En ubicaciones como la ronda de la capital de la Plana

Completa la valla el lema "Juanfran, president" y el logotipo del PP. No es casual tampoco el color escogido, el azul propio de la formación. En Castelló, por ejemplo, se ha instalado esta propaganda en puntos como la ronda de circunvalación.

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Desde la oposición, el PSPV no ha tardado en criticar esta acción. "Ni con mil campañas de autobombo el PP de Pérez Llorca podrá tapar la realidad: son jetas, incompetentes y un Consell de negligentes al servicio de lo privado", han publicado en redes, compartiendo la valla con lemas modificados como "cumplimos privatizando la sanidad" o "protegiendo a Mazón".