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Llorca encuentra parecidos entre Sánchez y Peter Lim

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la sesión de control este miércoles en las Corts.

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la sesión de control este miércoles en las Corts. / Rober Solsona / Europa Press

Redacción Levante-EMV

València

A Pedro Sánchez le han dicho muchas cosas desde los partidos de la derecha; "felón", "traidor", "galgo de Paiporta" o hasta el "Orban del sur" por citar alguno de los clásicos o el más vinculado con la actualidad; sin embargo, este miércoles, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha encontrado una mención que podría hacerle todavía más daño de cara al electorado del Valencia CF: lo ha equiparado con Peter Lim.

Lo ha hecho en las Corts en su respuesta a Compromís. Les ha espetado que a ellos "les gusta más esconderse en China como ha hecho Pedro Sánchez", de viaje en el gigante asiático. La referencia le ha retrotraído a una broma que ha recordado que había dicho antes en la cafetería de las Corts y la ha reiterado en la tribuna: "Pedro Sánchez y Peter Lim tienen un parecido: les gusta más Asia que la Comunitat Valenciana". Quizás "que te vote Lim" sea el nuevo cántico electoral. A saber...

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