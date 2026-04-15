Vaivén
Llorca encuentra parecidos entre Sánchez y Peter Lim
A Pedro Sánchez le han dicho muchas cosas desde los partidos de la derecha; "felón", "traidor", "galgo de Paiporta" o hasta el "Orban del sur" por citar alguno de los clásicos o el más vinculado con la actualidad; sin embargo, este miércoles, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha encontrado una mención que podría hacerle todavía más daño de cara al electorado del Valencia CF: lo ha equiparado con Peter Lim.
Lo ha hecho en las Corts en su respuesta a Compromís. Les ha espetado que a ellos "les gusta más esconderse en China como ha hecho Pedro Sánchez", de viaje en el gigante asiático. La referencia le ha retrotraído a una broma que ha recordado que había dicho antes en la cafetería de las Corts y la ha reiterado en la tribuna: "Pedro Sánchez y Peter Lim tienen un parecido: les gusta más Asia que la Comunitat Valenciana". Quizás "que te vote Lim" sea el nuevo cántico electoral. A saber...
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