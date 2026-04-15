Los retos del nuevo comisionado del corredor mediterráneo: completar el "AVE regional" y conectar con Cataluña y Andalucía

El nuevo comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo Joan Calabuig deberá "impulsar el pleno desarrollo del corredor mediterráneo", según destacan fuentes del Ministerio de Transportes. Siete palabras para resumir una tarea ingente que no es baladí. Bajo la batuta de Calabuig el corredor mediterráneo ferroviario deberá finalmente conectarse por el litoral y no a través de las conexiones radiales que han comunicado las principales ciudades mediterráneas con el centro de la península, con Madrid como destino final, pero no a través del litoral, al menos al sur de Tarragona. Desde 2003 se han conectado en alta velocidad Lleida (octubre de 2003), Barcelona (12 de febrero de 2008), Tarragona (20 de febrero de 2008) o Girona y Figueres (8 de enero de 2013). En la Comunitat Valenciana, el trazado definitivo de la línea de alta velocidad desde Madrid no se decidió hasta el «Pacto de Murcia» del 8 de enero de 2001. Las nuevas plataformas ferroviarias no se inaugurarían hasta el 18 de diciembre de 2010 (València), el 18 de junio de 2013 (Alicante) y el 22 de enero de 2018 el sucedáneo de Castelló. A la ciudad de Murcia le llegaría el turno el 19 de diciembre de 2022.

Pero el reto que le queda por delante al comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo, al Ministerio de Transportes y al Administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif), la empresa pública que construye las líneas de alta velocidad, es unir las tres capitales de provincia valencianas en el anunciado y esperado "AVE regional" que se promete desde la primera década de principio de siglo. Una de las políticas que prometió el «AVE regional Castelló-Valencia-Alicante» para 2015 fue la ministra de Fomento (2011-2016), Ana Pastor, según el compromiso público que adquirió ante el presidente de la Generalitat, la consellera de Infraestructuras y los empresarios valencianos el 14 de octubre de 2014. Cinco ministros después, el último compromiso es completarlo en 2027, como anunció el actual titular de Transportes, Óscar Puente. Además de las conexiones entre las tres capitales valencianas, el reto del nuevo comisionado del corredor mediterráneo es conectar con la alta velocidad en Cataluña y acabar con el malditismo del tramo olvidado del eje mediterráneo, de Castelló a Tarragona que nunca se ha incluido en un estudio informativo, y que está pendiente de "migrar" del actual ancho ibérico al ancho europeo. Otra conexión pendiente es continuar la extensión del corredor mediterráneo desde Murcia hasta Andalucía.

De hecho, la interlocución con las administraciones públicas y organismos públicos, además de con todos los agentes sociales con responsabilidad y competencias sobre el corredor mediterráneo será otra del trabajo que queda por delante a Joan Calabuig, que también deberá "elaborar y hacer el seguimiento del plan de ejecución del corredor mediterráneo" además de "informar periódicamente y a través de un informe anual a las entidades e instituciones que participen directamente en el desarrollo del eje ferroviario sobre el estado de situación de las actuaciones planificadas y en ejecución", según informan fuentes de Transportes.

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Entre las tareas a completar, Calabuig también deberá "analizar las conexiones ferroportuarias y las instalaciones logísticas ferroviarias con el corredor con el fin de garantizar su utilidad para todos los sectores portuarios, industriales y comerciales interesados en su explotación". Y, por último, "estudiar la demanda de servicios de transporte, identificar las posibilidades de fondos para inversión y financiación".