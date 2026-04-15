Metrovalencia decreta servicios mínimos del 75 % ante la huelga de maquinistas de este jueves

Metrovalencia ha fijado unos servicios mínimos del 75 % en todas sus líneas de metro y tranvía en los paros de maquinistas que se retoman este jueves en varios tramos horarios y que volverán a repetirse el 21, el 23, el 28 y el 30 de abril.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) ha convocado, tras la huelga que llevó a cabo en Fallas, otros cinco días de paros en Metrovalencia y TRAM de Alicante que se desarrollarán en tres tramos horarios este mes de abril, el primero de los cuales será este jueves, 16 de abril.

Desde la Generalitat se espera que la protesta deje "poca afección" en el funcionamiento de la red, si bien remarcan que la propia convocatoria de paros "obliga" a decretar los servicios mínimos. El Semaf, de hecho, cuenta con un único representante en el comité de Metrovalencia, compuesto por 23 miembros.

Los paros están convocados por este sindicato en todas las líneas de Valencia y Alicante entre las 07:00 y las 10:00 horas; entre las 13:00 y las 16:00 horas, y entre las 19:00 y las 21:00 horas de este jueves.

Metrovalencia ha informado este miércoles que durante las horas de paros "está garantizado" el servicio de trenes y tranvías, con modificaciones respecto a su hora de paso habitual, ya que se ofrecerán servicios mínimos del 75 %.

Por su parte, TRAM d'Alacant ha comunicado que en el paro de este jueves los servicios mínimos serán del 80 % en todas sus líneas, y que en las cuatro jornadas restantes del mes de abril los servicios mínimos garantizados serán del 75 %.

El sindicato ha convocado estos paros por el malestar de los maquinistas ante "la inacción de la empresa" sobre las propuestas de seguridad operacional y el bloqueo de mejoras profesionales en la negociación del XIV Convenio colectivo.

Fracaso en las negociaciones

El Semaf ha recordado en los días previos que la convocatoria de huelga responde a 30 reivindicaciones presentadas a FGV en dos Comisiones de Resolución de conflictos: "Diez puntos relativos a la seguridad operacional técnica y 20 puntos relativos al XIV Convenio Colectivo".

Defienden que, entre otras, las reclamaciones incluyen "el reconocimiento profesional de los maquinistas, la justicia organizacional, la fidelización del personal en puestos con roles críticos de seguridad, la implantación de la cultura justa y la regulación de los sistemas de bolsas de empleo temporal".

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¿"Conflictividad" hasta verano?

Desde el sindicato aseguran que han acudido a las negociaciones con Metrovalencia "con plena voluntad de alcanzar un entendimiento, planteando al equipo mediador una propuesta orientada a mejorar la seguridad operativa, técnica, normativa y organizacional como eje vertebrador de la propuesta", si bien mantienen que "FGV ha rechazado cualquier acuerdo y con ello ha preferido continuar con un calendario de conflictividad que amenaza con extenderse a lo largo del verano, rechazando establecer las medidas de mejora de la seguridad, y de la profesionalización la empresa de acuerdo a los estándares europeos que rigen en otros marcos normativos ferroviarios de España".