La Sala de Gobierno del TSJ pide al Consell que asegure el personal "sin interrupciones" a la jueza de la dana

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha comunicado este miércoles que confía en que la Conselleria de Justicia adopte "las medidas necesarias" para garantizar la continuidad de los funcionarios asignados a los juzgados de Catarroja, donde se investiga la gestión de la dana, y que lo haga "preferentemente mediante el mantenimiento del mismo personal, evitando interrupciones a partir del 30 de junio”.

El comunicado del alto tribunal valenciano responde a la decisión de la Conselleria que dirige Nuria Martínez de no prorrogar 200 puestos de refuerzo de los órganos judiciales, fiscales e institutos de medicina legal de la Comunitat Valenciana que vencen el próximo 30 de junio para estabilizar las plazas. Entre los juzgados afectados se encuentran los de Catarroja, donde se suprimirán cuatro plazas, que pasarán a estabilizarse. La Conselleria aseguró que, una vez finalicen los refuerzos, se cubrirán dichas plazas mediante comisiones de servicio hasta que se adjudiquen definitivamente.

En ese contexto, este miércoles la Sala de Gobierno del TSJCV ha destacado en un acuerdo “la especial transcendencia” que tiene para el “adecuado funcionamiento” de este órgano judicial la continuidad de los refuerzos de funcionarios. Y precisamente ha aprobado elevar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una propuesta para renovar otros seis meses su propio efuerzo judicial asignado al juzgado de Instrucción 3 de Catarrroja, encargado de la macrocausa de la dana.

Esa medida de apoyo, vigente hasta el próximo 30 de junio, consiste en una comisión de servicio por la que una jueza asume el funcionamiento ordinario del órgano judicial, de forma que la magistrada titular Nuria Ruiz Tobarra pueda dedicarse en exclusiva a la investigación de la catástrofe.

La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces y magistrados de la Comunidad Valenciana ha adoptado este acuerdo después de que la magistrada haya prorrogado el plazo de instrucción del procedimiento otros seis meses, a partir del próximo 30 de abril, con informe favorable del Ministerio Fiscal y sin oposición de ninguna de las partes.

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Paralelamente a la propuesta de prórroga del refuerzo judicial, el secretario de gobierno iniciará las gestiones oportunas con el Ministerio de Justicia para logar que la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) asignada como refuerzo a esa causa sea prorrogada en sus funciones otros seis meses.