Los sindicatos creen que el fallo europeo sobre los interinos no afectará a los procesos de estabilización de la Generalitat

La última sentencia sobre la situación de los interinos da esperanzas a muchos empleados públicos que han estado encadenando contratos temporales durante años en la administración pública. El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en respuesta a una solicitud de aclaración del Tribunal Supremo consideró insuficientes las medidas adoptadas en España para compensar el abuso de los contratos temporales en el sector público. Los sindicatos, con todo, no creen que los procesos de estabilización convocados por las administraciones, y en concreto la Generalitat Valenciana, vayan a verse afectados por estas consideraciones que, por otro lado, dejan de nuevo la pelota en el tejado de las autoridades españolas.

El fallo del alto tribunal europeo concluye que la conversión en indefinidos no fijos "no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos", puesto que "supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal y, por lo tanto, la situación de precariedad del trabajador afectado". El tribunal también descarta las otras dos vías que España venía empleando: las indemnizaciones con "doble límite" aplicadas a los indefinidos no fijos, señalando que "no parece" que "puedan eliminar las consecuencias" de los abusos -lo que abre la puerta a aumentar estas indemnizaciones-, y el régimen de responsabilidad de la Administración, al que reprocha su "carácter ambiguo, abstracto e imprevisible".

La conocida como Ley Iceta obligó a todas las administraciones a convocar procesos para estabilizar estas plazas y conseguir que la temporalidad apenas suponga el 8% del empleo público. El tribunal considera, no obstante, que esto tampoco es una medida adecuada ya que "esta valoración no se limita a aquellos candidatos que hayan sido víctimas de estos abusos" y, además, los interinos podrían no presentarse a estos procesos. El alto tribunal no se ha pronunciado sobre si España está obligada a convertir a los interinos en trabajadores fijos y ha devuelto al Tribunal Supremo la tarea de resolver el litigio.

Consultadas fuentes sindicales en la Comunitat Valenciana, rechazan que esto pueda suponer cambio alguno en los procesos de estabilización llevados a cabo en la Generalitat Valenciana. Se calcula que la administración autonómica sacó a estabilización más de 10.000 plazas incluyendo el sector público y los departamentos de Sanidad y Educación, pero se desconoce cuántos interinos exactamente han acabado consolidando sus plazas y cuántos han tenido que cesar, indemnización mediante para aquellos que llevaran más de tres años contratados.

En concreto, UGT señaló "fundamental que todas las administraciones impulsen soluciones eficaces" y planteó "eliminar la tasa de reposición y mejorar la planificación de plantillas", "causalizar al máximo la contratación de personal temporal", "agilizar los procesos selectivos, acotando su duración máxima" y "concretar las responsabilidades de las administraciones públicas", además de crear bolsas de aprobados sin plaza y mejorar los sistemas de selección basados en mérito y capacidad.

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Por su parte, para CCOO insistió en su propuesta de reforma del despido que debe "acabar con los sistemas de abuso de la temporalidad y modificar el régimen indemnizatorio". Y aunque instó a esperar a la aplicación de la doctrina por parte del Tribunal Supremo, recalcó que la solución de fondo exige "una reforma normativa clara, que adapte plenamente nuestro sistema a las exigencias del Derecho de la Unión Europea, dote de seguridad jurídica a las personas afectadas y evite que la temporalidad abusiva siga resolviéndose a golpe de litigio".