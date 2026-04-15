Entre sueños y pantallas: las profesiones que anhelan tener los niños de hoy

Hubo un tiempo en el que las respuestas a la gran pregunta «¿qué quieres ser de mayor?» parecían moverse en un catálogo limitado y muy encaminado a perseguir profesiones familiares: médico, profesor, policía. Hoy, sin embargo, con un mundo laboral -y no tan laboral- que cambia casi a la misma velocidad que lo hacen las actualizaciones de cualquier móvil, las respuestas han dejado de ser tan homogéneas.

Las nuevas tecnologías, la digitalización y la más reciente irrupción de la inteligencia artificial han dado paso a la transformación de oficios, creando otros nuevos y redefiniendo esa escala de grises más tradicional. Dentro de este contexto, las aspiraciones de los niños ya no solo reflejan lo que ven a su alrededor, sino también lo que consumen en sus pantallas, lo que imaginan e incluso lo que intuyen que está por venir.

Y, aún así, hay tendencias que permanecen entre estas generaciones nativas digitales. La XIX Encuesta «¿Qué quieres ser de mayor?» del Grupo Adecco desvela cuáles son los trabajos favoritos de los jóvenes en la actualidad y envía un mensaje claro: contra todo pronóstico, la tradición y el cambio conviven todavía más de lo que a simple vista puede parecer.

XIX Encuesta Adecco «¿Qué quieres ser de mayor? / G. A.

Por su parte, el sondeo revela que las niñas siguen soñando, en gran medida, con la enseñanza: ser profesora encabeza la lista con un 19,4 %. Pero justo al lado, pisándole los talones, aparece una imagen que hace no tanto habría sido del todo inusual: futbolista, con un 20 %. En ese empate simbólico conviven la pizarra y el estadio, la paciencia del aula y los vítores de la grada.

Inmediatamente después se encuentran profesiones que hablan de cuidar: veterinaria (8,1 %), doctora (6,9 %), psicóloga (5,6 %). Tres casos no tan distintos que revelan un detalle profundamente humano en sus elecciones, como si, incluso en un mundo cada vez más automatizado, los más pequeños siguieran colocando a las personas -y de igual manera a los animales- en el centro.

Entre los niños, el balón sigue rodando fuerte: futbolista es la opción más repetida (10 %). Pero a partir de aquí el paisaje empieza a metamorfosearse. En la actualidad, policía (10 %), youtuber (7,3 %) e informático (6 %) comparten protagonismo. Y en ese cruce de caminos ya no solo hay cabida para uniformes u oficinas: también hay pantallas, algoritmos y cámaras.

Porque la tecnología ya no es un extra, es el escenario. Uno en el que la IA pasa de ser novedad a convertirse en una herramienta cotidiana con la que las nuevas generaciones están creciendo. Y aunque no siempre la nombren, está ahí, detrás de trabajos relacionados con ordenadores o incluso tras la esperanza de convertirse algún día en un creador de contenido de éxito.

Nuevas profesiones

Resulta curioso observar cómo conviven los referentes. Bomberos (5,3 %), ingenieros (4,7 %) o abogados (3,3 %) siguen teniendo su espacio, como si fueran pilares prácticamente inamovibles. Pero a su lado surgen profesiones «modernas» que hace una década apenas podían llegar a fraguarse en la imaginación infantil.

Como siempre, también hay espacio para el arte: cantante (5,0 %), cocinero (4,0 %). Ya no consiste solo en trabajar, es gustar, emocionar, ser visto. Quizá por eso muchas de estas aspiraciones tienen algo de escenario, de foco, de querer contar algo al mundo igual que lo hacen sus ídolos y como ya pasaba antaño con quienes dominaban el paradigma de aquel entonces.

Respecto a las diferencias entre niños y niñas, no se puede negar que siguen ahí, pero ya no son muros, sino más bien líneas que se desdibujan. Que una niña quiera ser astronauta (3,1 %) o que un niño imagine su futuro en un universo digital habla de generaciones que crecen con más referentes y menos etiquetas.

No obstante, lo más interesante reside en todo aquello que no señalan los porcentajes: en cómo estos niños ya están imaginando un futuro dentro de un mundo rodeado de tecnología en el que la inteligencia artificial -aunque invisible- empieza a formar parte del decorado de sus sueños.

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Al final, sus respuestas no son solo profesiones. Son pistas, pequeñas ventanas a cómo entienden el éxito, la felicidad o incluso el reconocimiento. Y quizá también un recordatorio para los adultos: mientras intentamos adivinar el futuro, ellos ya lo están inventando, a su manera, entre un balón, una pantalla y todo lo que es innegable que todavía queda por descubrir.