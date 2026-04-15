El tiempo
Adiós al sol: la Aemet pronostica el regreso de la lluvia y las tormentas a la Comunitat Valenciana
Tras unos días donde han predominado el buen tiempo y las temperaturas al alza, el territorio valenciano se prepara para un fin de semana pasado por agua
Vuelve la inestabilidad a la Comunitat Valenciana. Tras unos días donde han predominado el buen tiempo, el sol y las temperaturas al alza, el territorio valenciano se prepara para un fin de semana pasado por agua.
Antes del cambio, disfrutaremos de un breve paréntesis de calma. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante las jornadas del jueves y del viernes las temperaturas, tanto máximas como mínimas, continuarán ascendiendo —exceptuando el interior de Alicante, donde tenderán al descenso—, alcanzando valores propios de la época estival.
Para este jueves se espera un cielo poco nuboso o despejado, con posibilidad de brumas matinales en el litoral y vientos flojos. Por su parte, el viernes seguirá una tónica similar, con intervalos de nubes altas y un ligero ascenso de las máximas que invitará a disfrutar del aire libre, aunque ya por la tarde empezará a desarrollarse nubosidad en algunos puntos del interior.
Sábado inestable con tormentas
No obstante, el tiempo cambiará drásticamente de un día para otro. La Comunitat Valenciana pasará de un sol intenso a las lluvias y tormentas, acompañadas del descenso generalizado de las temperaturas en todo el territorio.
La jornada del sábado arrancará con intervalos de nubes altas, pero la situación se complicará a medida que avance el día. Se esperan probables chubascos acompañados de tormentas en el interior de la provincia de Castellón. No obstante, la lluvia no se limitará al norte: el interior de Valencia y de Alicante también podría registrar precipitaciones durante la mañana y las primeras horas de la tarde.
La inestabilidad persistirá durante el domingo. Las lluvias se darán, principalmente, en la provincia de Castellón, donde se esperan chubascos acompañados de tormenta durante las primeras horas del día. Mientras el viento soplará flojo de componente este y sureste, las temperaturas máximas iniciarán un ligero descenso o se mantendrán sin cambios respecto al sábado.
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