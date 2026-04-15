Un verano 100 % inglés para explorar, aprender y divertirse

Cuando llegan las vacaciones, la gran pregunta es siempre la misma: ¿qué hacer con los peques durante julio? La respuesta puede estar más cerca de lo que parece. En Shackleton International School ya están preparando su Escuela de Verano 2026, una propuesta pensada para que niños de 3 a 13 años se diviertan, aprendan y hagan nuevos amigos en un ambiente internacional y totalmente en inglés.

El programa se desarrollará del 29 de junio al 31 de julio, y lo hace con una idea clara: que cada semana sea una experiencia distinta, porque aquí no hay rutinas aburridas. De esta manera, cada semana ofrece una temática diferente, cuidadosamente adaptada a las edades de 3 a 5, de 6 a 9 y de 10 a 13 años.

Por ejemplo, del 29 de junio al 3 de julio, los niños disfrutarán de un viaje por el mundo en el que descubrirán nuevas culturas y sabores; del 6 al 10 de julio, se adentrarán en el universo del cine, creando sus propias historias y desarrollando su imaginación; y del 13 al 17 de julio, pondrán a prueba su curiosidad con experimentos y retos científicos diseñados para las mentes más inquietas.

Asimismo, la semana del 20 al 25 de julio estará dedicada a aprender a cuidar el planeta, fomentando ideas innovadoras y sostenibles. Finalmente, del 27 al 31 de julio, vivirán una auténtica explosión de creatividad a través del arte, la música y el teatro. Todo con un enfoque práctico donde los niños participan, crean y experimentan mientras se divierten.

Diversión y aprendizaje en cada actividad

Uno de los puntos fuertes del programa es que todo se realiza en inglés. Pero no como en clase: aquí el idioma se convierte en una herramienta natural mientras cocinan, juegan, investigan o hacen deporte. El horario es de 9.00 a 16.00, con comida y merienda incluidas. Y para quienes lo necesiten, hay servicio de matinera gratuito desde las 8.00, facilitando la conciliación durante el verano.

Este verano, la diversión y el aprendizaje están asegurados. / S. I. S.

Durante el día no faltan talleres de cocina, baile, deporte, manualidades o teatro. Actividades que no solo entretienen: también ayudan a desarrollar la creatividad, la autonomía y las habilidades sociales. Se lleva a cabo en un entorno seguro y preparado, con espacios al aire libre, zonas deportivas y aulas adaptadas. Y, por supuesto, con propuestas pensadas para el verano: juegos de agua para refrescarse y momentos de mindfulness para relajarse.

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Además, los niños disfrutan de salidas semanales que son auténticas aventuras llenas de descubrimientos y diversión. Porque al final, el mejor plan no es solo el que mantiene a los niños ocupados, sino el que les hace volver a casa con algo nuevo que contar.