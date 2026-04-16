Una avería eléctrica interrumpe la circulación en Metrovalencia durante la jornada de huelga

La circulación de Metrovalencia ha quedado interrumpida este jueves entre las estaciones de Alboraia Peris-Aragó y Alameda a causa de una avería eléctrica por "problemas de comunicación", según la información facilitada por el servicio.

Además, la incidencia se ha visto agravada por los problemas detectados desde primera hora para poner en servicio los trenes que salen de los talleres de Machado, desde donde operan convoyes que prestan servicio en las líneas 3, 5, 7 y 9. Esta situación ha generado numerosos retrasos a primera hora de la mañana, especialmente en esas líneas.

Con el paso de las horas, la red ha ido recuperando parte de la normalidad, aunque el servicio continúa condicionado tanto por las consecuencias de la avería.

La incidencia se produce, además, en una jornada de huelga en Metrovalencia, lo que agrava aún más las dificultades de movilidad para los viajeros y añade presión sobre el funcionamiento habitual del servicio.

Desde Metrovalencia han pedido disculpas por las molestias ocasionadas mientras se trabaja para resolver la incidencia y restablecer la normalidad en la circulación lo antes posible.

Una de las estaciones de Metrovalencia afectadas durante la mañana de este jueves. / JM López

Jornada de huelga

Metrovalencia ha fijado unos servicios mínimos del 75 % en todas sus líneas de metro y tranvía en los paros de maquinistas que se retoman este jueves en varios tramos horarios y que volverán a repetirse el 21, el 23, el 28 y el 30 de abril.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) ha convocado, tras la huelga que llevó a cabo en Fallas, otros cinco días de paros en Metrovalencia y TRAM de Alicante que se desarrollarán en tres tramos horarios este mes de abril, el primero de los cuales será este jueves, 16 de abril.

Fracaso en las negociaciones

El sindicato ha convocado estos paros por el malestar de los maquinistas ante "la inacción de la empresa" sobre las propuestas de seguridad operacional y el bloqueo de mejoras profesionales en la negociación del XIV Convenio colectivo.

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El Semaf ha recordado en los días previos que la convocatoria de huelga responde a 30 reivindicaciones presentadas a FGV en dos Comisiones de Resolución de conflictos: "Diez puntos relativos a la seguridad operacional técnica y 20 puntos relativos al XIV Convenio Colectivo".