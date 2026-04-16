¿Carles Mulet "vuelve" de la mano de Mónica Oltra?

El regreso de Mónica Oltra a la primera línea política está siendo la noticia animadora de la primavera política. En su tour de regreso, la dirigente no deja de reencontrarse con compañeros y compañeras, y algunos aprovechan para abonar el interés.

Este miércoles, el exsenador de Compromís y unos de los que fue cabeza visible de Iniciativa, el político de Castelló Carles Mulet, publicó en sus redes sociales una foto con la exvicepresidenta. A la foto le acompaña un enigmático: "Se vienen cositas". No queda claro a qué se refiere, pero cabe recordar que su salida fue uno de los motivos que afloró las tensiones dentro de Compromís con la pata nacionalista de Més, antiguo Bloc, por la disputa por la plaza en el Senado que acabó en manos del expresidente de las Corts e histórico de Més Enric Morera.