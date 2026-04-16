Vaivén
¿Carles Mulet "vuelve" de la mano de Mónica Oltra?
El exsenador de Castelló abona las suspicacias con una foto junto a la aspirante a la alcaldía de València y un mensaje críptico: "Se vienen cositas"
El regreso de Mónica Oltra a la primera línea política está siendo la noticia animadora de la primavera política. En su tour de regreso, la dirigente no deja de reencontrarse con compañeros y compañeras, y algunos aprovechan para abonar el interés.
Este miércoles, el exsenador de Compromís y unos de los que fue cabeza visible de Iniciativa, el político de Castelló Carles Mulet, publicó en sus redes sociales una foto con la exvicepresidenta. A la foto le acompaña un enigmático: "Se vienen cositas". No queda claro a qué se refiere, pero cabe recordar que su salida fue uno de los motivos que afloró las tensiones dentro de Compromís con la pata nacionalista de Més, antiguo Bloc, por la disputa por la plaza en el Senado que acabó en manos del expresidente de las Corts e histórico de Més Enric Morera.
Suscríbete para seguir leyendo
- El presidente de Mercadona pone el contador a cero en las cuentas del Roig Arena
- Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación
- Una avería eléctrica interrumpe la circulación entre Alboraia Peris-Aragó y Alameda en una jornada de huelga en Metrovalencia
- La Agencia Tributaria todavía no ha arreglado la casilla para aplicar las deducciones autonómicas en la C. Valenciana
- UGT denuncia la 'insostenible' situación del complejo educativo de Cheste: un año sin agua y problemas de suministro
- Muere un motorista en un accidente de tráfico en la V-30 en Paterna
- Adiós al sol: la Aemet pronostica el regreso de la lluvia y las tormentas a la Comunitat Valenciana
- El Nou Mestalla avanza: ya se instalan pilares y anillos de compresión de su cubierta rumbo a su apertura en 2027