Ens Uneix recolza a València la recollida de signatures dels Municipalistes per rebaixar el llistó electoral al 3%
La formació comarcalista instal.la una carpa divendres i dissabte per aconseguir les signatures necessàries per reformar la Llei Electoral Valenciana
La formació Ens Uneix trasllada aquest cap de setmana a la ciutat de València la campanya que, junt a la Unió Municipalista, està recorrent tot el territori valencià per a impulsar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de reforma de la Llei Electoral. Per a fer-ho, s'habilitarà un punt de trobada a la plaça dels Pinazo el divendres 17 d’abril, de 16:00 h a 20:00 h, i el dissabte 18 d’abril, de 10:00 h a 14:00 h. La vicepresidenta de la Diputació de València i portaveu d'Ens Uneix, Natalia Enguix, encapçalarà l'acció durant la jornada de divendres per acompanyar l'equip i explicar directament als vianants els detalls i la necessitat d'aquesta proposta de reforma normativa.
Aquesta nova cita a la capital s’emmarca en el procés d’ampliació de signatures després d’haver superat ja el mínim de 10.000 firmes requerides per a la tramitació de la iniciativa. Segons expliquen des d’Ens Uneix, el recompte definitiu es realitzarà en les properes setmanes abans de l'entrega formal a la Junta Electoral per a la seua validació i posterior tramesa a Les Corts Valencianes per a iniciar el debat parlamentari. Des de la formació s’assenyala que la proposta és una oportunitat per a millorar la qualitat democràtica i reduir la desafecció política, especialment en un context on la situació política actual mostra massa sovint una carrera per veure qui treu rèdit de les crisis en lloc de treballar junts per millorar la vida de les persones.
La iniciativa impulsada per Ens Uneix i la Unió Municipalista planteja dues modificacions principals de la normativa electoral: reduir el llindar mínim per obtenir representació parlamentària del 5% al 3% dels vots vàlids i que el còmput dels sufragis es realitze a nivell provincial en lloc de fer-ho a escala autonòmica. Amb el sistema actual, una formació ha de superar el 5% dels vots a tota la Comunitat Valenciana, la qual cosa situa la barrera al voltant dels 125.000 vots. Si s'aprovara la reducció al 3%, aquest llindar baixaria fins als 75.000 vots aproximadament, facilitant que la veu de més ciutadans estiga representada en les institucions.
La campanya ha comptat fins ara amb el suport de figures conegudes de la política valenciana com Mónica Oltra Jarque o Rosa Pérez Garijo, i s’ha desenvolupat intensivament en diferents municipis a través dels partits integrats en la Unió Municipalista. La cita d'aquest divendres i dissabte a la plaça dels Pinazo, se suma a la campanya de recollida de signatures que s’ha desenvolupat al llarg dels últims mesos en diferents municipis de la Comunitat Valenciana a través dels partits integrats en la Unió Municipalista.
