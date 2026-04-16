La Guardia Civil constata reuniones privadas del empresario del caso Azud con Jorge Bellver para tratar el PAI del Grao o el circuito de F1

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han constatado reuniones privadas del empresario investigado en el caso Azud, Jaime Febrer, con Jorge Bellver para tratar el PAI del Grao o el circuito de F1, según los últimos informes de esta macrocausa de corrupción que se investiga desde 2017 por el presunto pago de comisiones en el Ayuntamiento de València y en la empresa pública Acuamed.

Uno de los informes de la UCO entregado al Juzgado de Instrucción 13 y la Fiscalía Anticorrupción se centra en la ordenación urbanística del PAI (programa de actuación integrada) del Grao en la ciudad de València, donde se construyó el circuito de Fórmula 1.

Los agentes informan que "durante el periodo temporal analizado en el que se viene desarrollando esta operación urbanística, Jorge Bellver Casaña, desempeñaba los cargos de concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València".

En el periodo de tiempo coincidente con la tramitación del PAI del Grao "habrían tenido lugar reuniones en varias ocasiones entre Jaime Febrer y Jorge Bellver, así como también se han localizado menciones a Bellver en las reuniones mantenidas entre los diferentes miembros de la mercantil Acinelav (València al revés, la empresa creada por varios promotores para comprar los terrenos del PAI del Grao)". La sociedad Acinelav se constituyó el 21 de septiembre de 2006 y el 28 de diciembre de 2008 adquirieron los terrenos del sector del Grao a la empresa CLH por 348 millones de euros, lo que convirtió a Acinelav en propietaria del 32% de los terrenos del PAI del Grao.

Aunque la Guardia Civil diferencia de estos encuentros "entre su participación en reuniones formales, debido al cargo desempeñado y, por otro lado, las que por diferentes motivos se consideran realizadas al margen de las anteriores" y en lugares discretos.

Trabajadores de Febrer que han declarado como testigos en la instrucción han confirmado que "entre Jaime Febrer y Alfonso Grau existía una buena relación entre ambos (...) Que se trataba de una relación muy hermética (...) Que también percibía esta buena relación en la empresa pública Aumsa, a través de su gerente, Carlos Masià (ya fallecido). Que también considera que había buena relación con Jorge Bellver, aunque no al mismo nivel que con Alfonso Grau", el exvicealcalde de València, investigado en esta causa por el presunto cobro de mordidas.

Estos mismos trabajadores destacaban en su declaración que el empresario Jaime Febrer era "bastante reservado en cuanto a las reuniones con determinados cargos públicos, pero que en la empresa te enterabas si Jaime se reunía con otras personas, por ejemplo, con Jorge Bellver porque te decía que había quedado a comer con Jorge Bellver en algún sitio y pedía aquellos temas que la empresa tenía en València y que se encontraban atascados o pendientes, pues en relación a José María Corbin (abogado y cuñado de Rita Barberá y Alfonso Grau no te enterabas de si tenían reuniones y dónde".

De esta manera, la UCO diferencia, por una parte, las reuniones formales del concejal con los empresarios de Acinelav, concertadas a través de los asistentes de los políticos e incluidas en las agendas. Y "otra serie de reuniones, en las que también participa Jorge Bellver, que por diferentes cuestiones se consideran efectuadas al margen de la formalidad de las anteriores" porque, según han constatado los agentes de la UCO, "se producen en locales de ocio o sedes de empresas, que se correspondan con comidas o con llamadas de teléfono. Sin embargo, en algunas de estas reuniones también se abordaban asuntos relativos al desempeño profesional de Bellver".

Entre estas últimas estaría la comida entre Jorge Bellver y Jaime Febrer para tratar los asuntos "Valencia al Norte SL (Leche el Prado), Biourbanisme, Cross, Circuito". Otro encuentro se produjo el 20 de enero de 2009, a las 14 horas, en el Jaime Febrer anota en su agenda como asunto "Jorge Bellver" con los temas a tratar: "PAI Grao-Coperfil". Y un tercer encuentro tres meses después, el 15 de abril de 2009, cuando se llevó a cabo una reunión entre Jaime Febrer y Jorge Bellver, "entendida ésta como de carácter informal según el asunto que lo encabeza: 'Comida Jorge Bellver'", señala la Guardia Civil. "Todos los asuntos a tratar en dicha comida se encuentran vinculados con el plan urbanístico a desarrollar en la zona de "El Grao" entre los que se hallan "1° Adif, 2° Defensa alameda, 3° Levante, 4° Camino Hondo".

La Guardia Civil también ha localizado menciones a Bellver, en encuentros en los que no participa, pero sí se le alude. En su agenda figura "Reunión 19.06.2006 Dársena", en la que entre los puntos tratados "se expone como número '9° Pliego del concurso pedírselo a Jorge" y , en el reverso del documento, "Pliego del concurso? pedir a J. Bellver" por lo que la UCO establece que "se trataría de Jorge Bellver Casaña".

Noticias relacionadas

Por último, los agentes también destacan que el empresario Jaime Febrer tenía en el contacto de correo electrónico referente a Jorge Bellver anotaciones "de interés" en el apartado "Notas" direcciones de familiares cercanos, como su "madre (aunque ha fallecido...) o casa de su suegra para regalos".