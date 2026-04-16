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Una lipotimia en el acto de Oltra y otras líderes de la izquierda en el único rincón sin sombra del Botànic

Un sol de justicia condiciona el encuentro organizado este jueves, a las 16 horas, en el emblemático recinto de València

Asistentes al encuentro de este jueves.

Asistentes al encuentro de este jueves. / Francisco Calabuig

Redacción Levante-EMV

València

El acto celebrado este jueves en el Botànic por Mónica Oltra, Irene Montero, Sira Rego y Janja da Silva en un acto reivindicativo de las mujeres en el liderazgo de izquierdas y el ecosocialismo ha vivido en sus carnes el impacto del clima mediterráneo. El sol de justicia primaveral de este jueves en València se ha cebado sobre la plaza del Botànic, posiblemente los únicos metros cuadrados sin sombra en todo el jardín, donde la organización decidió celebrar este acto. A las 16 horas, con apertura de puertas pasadas las tres de la tarde.

Una mujer sufrió una lipotimia durante la intervención de la exministra y líder de Podemos, Irene Montero, que obligó a detener el acto durante unos diez minutos. El diputado Alberto Ibáñez se acercó a llevar agua, pero la señora necesitó asistencia médica y finalmente abandonó en camilla el recinto, después de que una ambulancia acudiera a asistirla.

Con el calor apretando, los asistentes fueron dejando huecos en las sillas centrales, tratando de refugiarse en la poca sombra que ofrecía la ubicación escogida.

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No fue la única molestia. Los periodistas tuvieron que trabajar sin un enchufe al que conectarse o una salida de sonido desde la que recoger las intervenciones de las ponentes.

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