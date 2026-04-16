Posible “Niño” 2026

En las últimas semanas se están publicando muchas noticias sobre el desarrollo de un episodio muy intenso del fenómeno de El Niño a partir de las próximas semanas. Sería un hecho anómalo. Tan solo han pasado dos años desde el último evento fuerte de este proceso oceánico-atmosférico que ocurre en el Pacífico Sur, pero deja efectos en todo el planeta debido al sobrecalentamiento que experimenta la temperatura terrestre en esos años. En efecto, el último evento fuerte de El Niño ocurrió entre 2023 y 2024 y fueron años de fuerte subida térmica mundial, apenas contrarrestada por el evento Niña de 2025. Las previsiones de la NOAA y de varias agencias meteorológicas de los países directamente afectados (Perú, Chile, Ecuador) han señalado el rápido e intenso calentamiento que está ocurriendo en el océano Pacífico tropical en las últimas semanas, lo que se muestra como un indicador de inicio de un mega evento de este fenómeno. Se habla de la posibilidad de que sea incluso el evento más intenso de los últimos 140 años. Es aún temprano para confirmarlo, pero las agencias meteorológicas en todo el mundo tienen un ojo puesto en la cuenca del océano Pacífico a la espera de la evolución del fenómeno de El Niño en 2026. De ser así volveremos a registrar record de subida de temperatura mundial este año y el siguiente. Y la atmósfera volverá a alterarse en todas sus zonas de circulación. Recordemos que los veranos de 2023 y 2024 fueron veranos muy calurosos en España, durante el último evento de El Niño registrado. De hecho, algunos portales meteorológicos ya están señalando esa posibilidad para el verano de 2026. Conviene ser prudentes y esperar la confirmación en las próximas semanas del desarrollo de un nuevo Niño y de su intensidad. Recordemos que en las costas del Pacífico sudamericano todos los años ocurre el denominado “Niño marítimo” entre diciembre y marzo, en relación con un debilitamiento estacional del Anticiclón de la Isla de Pascua y el remplazo de las aguas frías de la corriente de Humboldt, por aguas menos frías o cálidas según los años. Pero a partir de abril, en condiciones normales, se restablece el patrón normal de circulación atmosférica y oceánica. Este 2026, la vuelta a esa normalidad no está siendo la habitual. La NOAA habla de unas condiciones “normales” de El Niño hasta principios de este mes de abril. Vamos a ver que ocurre a partir de ahora. Como concluyen las crónicas periodísticas: seguiremos informando.