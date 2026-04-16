Arranca la regularización extraordinaria para migrantes: requisitos y plazos en Valencia

La regularización extraordinaria de migrantes de unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana ya puede solicitarse online desde este jueves, mientras que también está abierto el plazo para pedir cita previa y realizar el trámite de forma presencial.

Aunque las citas para la atención presencial ya se pueden reservar, no será hasta el próximo lunes cuando comenzará la atención en persona en los puntos habilitados.

Puntos habilitados

El trámite podrá realizarse en cinco Oficinas de Extranjería -Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia-, además de 60 oficinas de la Seguridad Social y 371 oficinas de Correos situadas en capitales de provincia o en ciudades de más de 50.000 habitantes.

Para presentar la solicitud online, será necesario contar con certificado electrónico o tramitarla a través de profesionales habilitados o de entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería. La plataforma estará disponible en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Las personas interesadas en acogerse a esta medida tendrán de plazo hasta el 30 de junio de 2026, es decir, dos meses y medio para completar la solicitud.

Quién puede acogerse

Podrán beneficiarse de esta regularización las personas en situación administrativa irregular que hayan llegado a España antes del 1 de enero y que acrediten haber permanecido en el país al menos cinco meses continuados en el momento de presentar la solicitud. También podrán acogerse los solicitantes de asilo que hubieran registrado su petición antes de esa misma fecha, siempre que no tengan antecedentes penales.

Para demostrar el tiempo de permanencia en España, se podrá aportar el padrón municipal, aunque también serán válidos otros documentos, como un informe médico, un contrato de alquiler, un recibo de suministros o un justificante de envío de dinero.

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Permiso de residencia y trabajo

La autorización concedida a través de esta regularización tendrá una duración de un año y permitirá residir y trabajar en España durante ese periodo en cualquier sector. Además, desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, la persona recibirá una autorización provisional de trabajo, lo que le permitirá incorporarse al mercado laboral desde el primer momento.

Un mes después de recibir la resolución favorable definitiva, el beneficiario deberá solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). El Gobierno ha precisado que este permiso no autoriza a vivir ni a trabajar en otros países de la Unión Europea.

Los menores de edad

En el caso de los menores de edad, el procedimiento prevé una autorización de residencia de cinco años. Además, las solicitudes de personas que formen parte de una misma unidad de convivencia podrán tramitarse en una sola cita.

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Una vez transcurrido ese primer año, los beneficiarios deberán pasar a alguna de las vías ya previstas en el reglamento de extranjería. En los casos en los que no se cumplan los requisitos de esta regularización extraordinaria, seguirán existiendo otras opciones, aunque con condiciones distintas, como la presentación de un informe de integración emitido por una entidad social.