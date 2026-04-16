Una subida de 300 euros o pagas extra completas: la reivindicación de los sindicatos en la negociación salarial con Educación

Los sindicatos de Educación que forman parte de la plataforma reivindicativa - STEPV, UGT, CCOO y CSIF - no esperan una solución inmediata a sus reivindicaciones de cara a la reunión que mantendrán este jueves con la Conselleria de Educación. El encuentro de este jueves es el primero que tiene un objetivo definido: tratar las posibles mejoras salariales. Pero la negociación se dilatará hasta julio, al menos a juzgar por el calendario que ha presentado el departamento de Mari Carmen Ortí. Un calendario no consensuado, insiste la parte laboral. Pero de cara a la primera reunión, cada uno de los cuatro sindicatos lleva una propuesta o un marco de negociación. Con sus líneas rojas, sus aspiraciones y, en algunos casos, sus cálculos.

Lo primero, eso sí, es el calendario, que no está incluido en el orden del día y por lo tanto no está previsto que se debata. “Es inadmisible, no podemos estar cuatro meses negociando después de llevar esperando desde septiembre”, destaca Marc Candela, portavoz del STEPV.

En cuanto a los salarios, el sindicato pone el énfasis en recuperar el poder adquisitivo perdido desde el inicio de las congelaciones y recortes, que fechan en 2010. “Hemos perdido un 20% de poder adquisitivo respecto a los incrementos del IPC”, dice Candela, y ese 20% es el que pretenden recuperar, incluyendo todos los complementos y no solo el salario base. Asimismo, piden que se abonen las pagas extras completas, porque afirman que la Comunitat Valenciana es la única en la que no se pagan todos los complementos en la paga extra.

A esa reivindicación se suma la de una cláusula de revisión salarial por la cual se suba el salario en proporción al IPC, además de la compensación por parte de la Generalitat de la reducción de salario que se aplica a los profesores de Muface, como se hace en otras autonomías.

El mínimo de 300 euros de subida

Otros dos sindicatos van a la mesa de negociación con una cifra concreta: un mínimo de 300 euros de subida mensual. Es lo que proponen CSIF y CCOO. El primero de ellos habla de un “planteamiento de base” que consiste en un incremento mensual de 300 euros y pagas extra completas. Esos 300 euros extra persiguen equiparar los salarios de los profesionales valencianos con los que perciben sus homólogos de otras comunidades autónomas, ya que los docentes de la Comunitat Valenciana están, hoy, a la cola de España.

No solo eso: también consideran fundamental el abono de las pagas extra completas para todos los docentes y el establecimiento de los días moscosos o de libre disposición para este colectivo, que carece de ellos. Además, propone incremento retributivo de sexenios, ya que, como recuerda el sindicato, a diferencia de otras autonomías en la Comunitat Valenciana el colectivo docente no percibe carrera profesional.

En cuanto a Comisiones Obreras, su propuesta de mejora salarial también ronda los 300 euros al mes. La han calculado teniendo en cuenta la media estatal de salarios de docentes, pero no se detienen en la equiparación con la media de España, porque el coste de la vida no es el mismo en territorio valenciano que en otras comunidades. “Por eso añadimos la variable del coste de vida, y nos da la cifra mínima de 318 euros netos”, indican desde el sindicato. Es, insisten, un mínimo. Sería la cantidad que se sumaría al sueldo más bajo dentro del cuerpo docente, el de un A2, por ejemplo, un maestro que aún no cobre sexenios. En cambio, para un profesor, que es A1, sería una subida de 336 euros netos en caso de que no tuviera sexenios. Con el máximo de sexenios, cinco, y para el sueldo de un profesor de Secundaria o Bachiller, la subida sería de 436 euros.

Desde CCOO insisten en que hace 18 años que no hay subida salarial autonómica. El sindicato sí tiene en cuenta la subida estatal de sueldo de un 11,4% que firmó Comisiones Obreras estatal y lo descuenta de la cantidad que pide aumentar. También se suman a la reclamación de recuperar las pagas extras y complementos de tutorías.

Huelga de profesores en la enseñanza pública. Manifestación por el centro / Francisco Calabuig / LEV

A la espera de documentación

Pero desde UGT prefieren esperar a conocer qué ofrece la Conselleria. “Las negociaciones tienen un punto de partida que es un documento que podríamos estudiar, que si nos hubieran pasado podríamos haber enviado a nuestros servicios jurídicos y hacer propuestas, pero no lo tenemos”, afirman desde el sindicato.

Lamentan estar “en el pre” y esperan salir de la mesa de mañana con documentación que concrete hasta dónde está dispuesta a llegar Educación. Luego, dicen, hablarán con la afiliación para saber su parecer.

Las asambleas de docentes piden un 25% más

En cuanto a las asambleas de docentes, la Coordinadora que las agrupa ha elaborado un documento de mínimos que cifra en un 25% la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010, con más o menos 500 euros al mes en términos reales y con la incorporación de complementos específicos de funciones (tutorías, coordinaciones...).

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Asimismo, reclaman una cláusula de revisión salarial anual vinculada al IPC para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, además de la recuperación íntegra de la paga extra para todo el profesorado. A eso se suma la garantía del cobro completo de la paga extra para el profesorado interino que trabaje a partir del 31 de diciembre y la aplicación inmediata del compromiso e inicio del despliegue desde el curso 2026-2027, con hitos anuales acordados en mesa.