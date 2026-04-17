El "cambio integral" que plantea el Consell para el teletrabajo de los funcionarios: se estudiará caso por caso y se ampliará más situaciones

Un "cambio integral". Así definen los sindicatos el nuevo modelo de teletrabajo planteado por la Generalitat Valenciana, que ha emprendido las negociaciones para cambiar el actual decreto que regula el trabajo telemático para los empleados públicos autonómicos. La reforma supondrá alumbrar un nuevo decreto, no modificar el vigente, porque los cambios que se van a implementar son de calado para facilitar y flexibilizar el acceso a esta modalidad, que hasta la fecha estaba constreñida por una regulación muy encorsetada y burocrática. Los representantes sindicales salieron del encuentro muy satisfechos en general a falta de que todo se concrete en un borrador.

El director general, Vicente Serra, se ha abierto a modificar la norma, como adelantó este diario, en una reunión que tuvo lugar este jueves con los representantes sindicales. Entre los principales cambios se encuentra una reforma del sistema: hasta ahora, se funcionaba a partir de programas de teletrabajo que debía impulsar la subsecretaría de cada consellería para cada departamento. A partir de ahora, se hará mediante solicitudes individuales: cada empleado pedirá su plan de teletrabajo, que cada centro directivo estudiará para concederlo o denegarlo. Y lo tendrá que hacer con un informe motivado, aspecto que hasta la fecha no ocurría.

Desde que entró en vigor el actual decreto, en 2021, los sindicatos han estado denunciando la burocracia que dificulta la aprobación de los planes de teletrabajo en cada área. Lamentaban la rigidez de la norma que ha impedido a muchos funcionarios el acceso a esta modalidad de trabajo a distancia. Por ejemplo, porque los empleados públicos solo podían solicitar el teletrabajo en un plazo de 15 días desde la aprobación del programa, lo que en la prohíbe el acceso más allá de este periodo. "Es lo que más encorsetaba", reconocen fuentes sindicales.

Por otra parte, según varias fuentes sindicales, se mantendrá el límite máximo de tres días de teletrabajo a la semana y las subsecretarías, como encargadas de los recursos humanos de cada conselleria, seguirán siendo las responsables últimas de estos planes. Pero se ampliarán los supuestos en los cuales se podrá acceder al teletrabajo con mayor facilidad. Se incluirán en el nuevo decreto las alertas meteorológicas -el teletrabajo estaba contemplado en los planes de emergencia pero no en esta normativa- pero también otras situaciones como el cierre de centros, escenarios de prevención de riesgos laborales, escenarios de violencia de género o de conciliación. "Será más rápido y sencillo y no dependerá de las necesidades del servicio", explican representantes sindicales.

El director general aseguró que el objetivo es "lograr un sistema más ágil y flexible, así como menos burocrático" porque "la normativa actual es un modelo sobre el que los sindicatos han mostrado desacuerdos al considerarlo rígido y complicado en su tramitación". El departamento de Serra ha solicitado propuestas a los representantes sindicales y una vez se hayan analizado, se procederá a redactar la norma. Aunque ya ha dejado claro que no serán "susceptibles de modificación" los aspectos limitados por el Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).

La Generalitat tiene actualmente aprobados 36 programas de teletrabajo, 15 en el ámbito de las distintas Consellerias, a los que pueden acceder un máximo de 1.888 personas, y 21 programas correspondientes a diversos organismos y entidades públicas, en los que pueden participar un máximo de 2.304 empleados públicos. De este modo, 4.192 personas pueden participar en los programas de teletrabajo aprobados por la Secretaría Autonómica de Administración Pública, lo que supone aproximadamente un 21 % del total del personal.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) consideró que la reunión debe de servir de base para “propiciar un importante avance” y tildó de "positivo" el planteamiento mostrado por Conselleria para que “los programas se sustituyan por planes individuales de teletrabajo que requieren de una motivación en caso de denegación”. Institó también en una regulación ante emergencias y recordó que durante la dana se permitió el desarrollo laboral mediante teletrabajo debido a la imposibilidad de acceder al puesto, por lo que pidió reflejar esa posibilidad ante alerta roja y valorarlo en alerta naranja.

Por su parte, el secretario de Política Sindical de la Unión General de Trabajadores País Valencià (UGT-PB), Mauro Varea, consideró "muy positivo" el planteamiento que ha puesto sobre la mesa la Generalitat Valenciana y se congratuló por la voluntad del Consell de negociar un nuevo decreto para acabar con la burocracia del anterior. Así, celebró que se vaya a poner en marcha un "cambio integral" que cambie los grandes programas de teletrabajo por planes individuales más flexibles y que se añadan nuevas situaciones para facilitar el trabajo a distancia a los empleados públicos.

Noticias relacionadas

Pepe Cloquell, secretario de la Federación de Serveis a la Ciutadania de CCOO-PV, valoró de forma preliminar como "positiva" la propuesta de la Generalitat sobre el teletrabajo en la función pública. "De momento tneemos una opinión positiva", señaló Cloquell, quien subrayó que desde CCOO-PV han insistido en incorporar a la propuesta medidas de vigilancia de la salud, prevención de riesgos laborales y conciliación.