El Consell asegura que no sube las retribuciones de los docentes "por imposibilidad, no por capricho"

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha asegurado este viernes tras el Pleno del Consell que "no es un capricho no querer hacer subidas de sueldo adicionales" a los profesores y profesoras de la Comunitat Valenciana. También ha dicho que la Generalitat "respeta" las reclamaciones de los sindicatos del ramo después de que algunos de ellos hayan anunciado que preparan una huelga indefinida para mayo y hayan anunciado concentraciones en la puerta de la Conselleria el lunes.

Precisamente para el lunes está prevista una reunión de los cuatro sindicatos que forman parte de la plataforma reivindicativa que convocó la huelga de profesorado del 31 de marzo -STEPV, UGT, CCOO y CSIF- con la consellera, Mari Carmen Ortí, y el secretario autonómico, Daniel McEvoy.

La reunión llega a petición de los sindicatos, que este jueves esperaban encontrarse con McEvoy presidiendo, como de costumbre, la mesa de negociación que debía tratar qué ofrecía Educación en cuanto a la posible subida salarial de los docentes, una de las reivindicaciones principales. Pero la ausencia del secretario autonómico -en su lugar estaba el director general de Personal Docente, Pablo Ortega- hizo que los sindicatos decidieran quedarse en la sala hasta conseguir una cita con la máxima responsable de Educación.

"No es un capricho"

"No es un capricho no querer hacer subidas de sueldo adicionales a las que ya han tenido, como el resto de empleados públicos, sino una imposibilidad", ha justificado.

Así lo ha manifestado, en rueda de prensa tras el pleno del gobierno valenciano, un día después de que la Conselleria de Educación trasladara en Mesa Sectorial que "a día de hoy" no puede realizar una propuesta salarial porque se ha producido un exceso de gasto en la actual ley de presupuestos. Esta respuesta fue criticada por los sindicatos, que consideran que hay "un engaño" y "falta de respeto", y algunos de ellos advirtieron que les "aboca" a convocar huelga indefinida en mayo.

La Generalitat dice que hay 8.200 docentes más

Tras manifestar el "respeto absoluto" del Consell a todos los profesores de la educación pública y concertada y reconocer la "libertad" de los sindicatos para pedir subidas salariales, Barrachina ha explicado que las arcas de la administración autonómica están "al límite, en el techo de gasto, en materia salarial en educación".

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Por otro lado, el también conseller de Agricultura ha aprovechado para destacar medidas educativas impulsadas por el Consell como que "hay 8.200 docentes más, educación gratuita de 0 a 3 años y 600.00 padres que han elegido la lengua" en la que quieren que sean educados sus hijos.