CC OO denuncia "retrasos de más de quince meses" en las pruebas de prevención del cáncer de mama de La Fe

La sección sindical de CCOO en el Departamento de Salud de la Fe denuncia retrasos de más de un año en las pruebas de cribado de cáncer de mama que se realizan en la Unidad de Prevención de Cáncer de Mama (UPCM) de la Fe, que se encuentra en el complejo sanitario de Campanar, según señala el sindicato en un comunicado.

Al respecto, el sindicato afirma que las mujeres que ya han cumplido 45 años y entran a formar parte de este programa de salud "ya esperan más de quince meses para poder hacerse una mamografía". Así, afirma que en estos momentos, "el único mamógrafo de la unidad de Campanar es insuficiente con la cantidad de personas citadas: 180 mamografías, 90 en cada uno de los dos turnos de 7 horas".

Además, advierte de que "en muchas ocasiones, los datos para poder avisar a estas mujeres no son correctos, por lo que nunca les llega la citación de que se les requiere para participar en el cribado de mama". En ese sentido, apunta que "la nueva estructura organizativa de la Atención Primaria impulsada por la conselleria sin el aval de este sindicato, ha integrado orgánica y funcionalmente las unidades de prevención de cáncer de mama en los departamentos de salud, que tienen una dinámica de trabajo distinta y programas informáticos diferentes a los de Salud Pública con los que se venía funcionando".

No acuden porque no les llega la cita

CCOO recuerda que ya advirtió de que "este cambio sin consenso podría acarrear problemas" y de hecho señala que "hay días que un número importante de las mujeres citadas no acude a su cita porque no les ha llegado la comunicación". Así, explica que para convocarlas, "en lugar de utilizar los programas propios de conselleria, con datos de contacto fiables y actualizados de la población, se siguen utilizando programas que se usaban antes en Salud Pública".

CCOO destaca que "recientemente se están tomando medidas, como el envío de SMS, y parece que está facilitando que el contacto sea más efectivo", pero que "sigue sin solucionarse el problema". Por ello, ha solicitado a la Gerencia del Departamento y al servicio de Prevención de Riesgos Laborales "la evaluación de este servicio y soluciones para un personal que está al borde del colapso, tanto física como mentalmente".

Más mamógrafos y más personal

Además, señala que aunque estas pruebas se realizan también en el Hospital La Fe para "disminuir la lista de espera, la presión sigue siendo altísima en Campanar". "El programa de cribado de cáncer de mama ha demostrado su eficacia con creces y la sanidad pública debe abanderar su prevención con medios suficientes y sin engordar las cuentas de empresas privadas a través de derivaciones. Es vergonzoso que se use el colapso de la sanidad pública como excusa para desviar dinero a clínicas privadas", lamenta.

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Por todo ello exige "reforzar los recursos para poder realizar las pruebas en condiciones: se necesitan más mamógrafos y más personal, tanto para llevarlas a cabo como para interpretar los resultados". También reclama "mejorar la organización del servicio para evitar que ninguna mujer que deba participar en el cribado se quede sin atender por trámites administrativos. No es aceptable que problemas informáticos o una mala planificación puedan poner en riesgo su salud".