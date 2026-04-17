Del duelo a la imprenta: un poemario y una editorial escolar para honrar a Miguel, profesor fallecido en la dana

"Se quedó abajo y ya no pudo salir". Así explicó Marian Martínez cómo la dana se llevó la vida de su marido, Miguel Bonilla, el pasado 29 de octubre de 2024 en el garaje de su casa. A las puertas del juzgado, cuando fue a declarar, en abril de 2025, su mujer afirmaba: “Si la alerta la hubieran dado la tarde del día de antes, muchas muertes se hubieran evitado; la de mi marido, seguro".

Miguel Bonilla tenía 62 años y era vecino de Paiporta y profesor del Centro Integrado Público de Formación Profesional Ciudad del Aprendiz durante cuatro décadas. Este jueves, el centro le ha rendido un homenaje que va más allá de un día solemne. El legado de Miguel se quedará en el centro en el que dio clase durante años, porque los alumnos de la FP de Artes Gráficas, sus alumnos, no solo han decidido editar el poemario en cuya publicación trabajaba Bonilla cuando falleció, sino que ese proyecto ha servido para poner en marcha una editorial escolar.

El equipo de profesores del CIPFP Ciutat de l´Aprenent ha presentado el proyecto en el centro este jueves. Se trata de una iniciativa llamada oficialmente “Ampliación de competencias profesionales a través de un proyecto editorial”, y con ese nombre fue seleccionada como una de las más innovadoras de FP en el Estado por la convocatoria de ayudas Dualiza de CaixaBank Dualiza y FPEmpresa.

Presentación del poemario en memoria de Miguel Bonilla en el centro de FP Ciutat de l'Aprenent / Redacción Levante / Caixabank

Un poemario ilustrado a la memoria de Miguel

En octubre de 2024, los alumnos de Miguel Bonilla aprendían sobre el proceso editorial mientras desarrollaban y armaban un poemario ilustrado. El autor de los versos no era Bonilla, sino su amigo el poeta y profesor Xavier Iturbe. Ante la pérdida de su amigo, el autor incluyó en esta edición un poema en memoria de Miguel, acompañado de una ilustración del hijo del docente, autor e ilustrador de cómic. Esta primera edición se presentó hace meses en la librería La Moixeranga de Paiporta. Fue un primer homenaje.

Pero el legado de Miguel siguió ampliándose y el equipo de alumnado y profesores del grado comenzaron a trabajar en una segunda edición, que incluye 50 nuevos poemas escritos por Iturbe. El objetivo: llevar a imprenta una tirada de 200 ejemplares producidos íntegramente por el alumnado del centro. Y, después, llevar esa edición a la Feria del Libro de València, donde se presentará el próximo 4 de mayo.

Esta edición ampliada fue la que se presentó a la convocatoria de ayudas Dualiza. De este modo, se ha convertido en un proceso de aprendizaje para cerca de un centenar de estudiantes de Artes Gráficas, tres ciclos formativos, varias empresas del sector y centros educativos de Valencia, Mallorca y Menorca. A todo este ámbito se extiende el trabajo grupal para dar forma al libro que recuerda a Miguel y su huella en el centro.

En el marco de este proyecto, el centro de FP trabajó junto con empresas colaboradoras —La Imprenta Comunicación Gráficas Kalosini, Drac del Cabanyal y Librería Nöstlinger— para que la formación se ajustara lo más posible a lo que demanda el tejido empresarial y la realidad del oficio.

De un libro a una editorial escolar

Pero el proyecto ha dado lugar a algo que no se esperaba y el centro aspira a que este sea el primer libro que publique la editorial escolar que pretenden que esté lista para el próximo curso. Servirá para que los estudiantes de Artes Gráficas conozcan el proceso de creación de libros en su totalidad y para que sepan desenvolverse en todas las fases de la cadena editorial.

Pero también para poner en marcha algo ilusionante: gestionar ISBN, depósitos legales, tipos de encuadernación o acabados ha llevado al centro a plantearse la creación de una editorial propia. Si todo va según lo previsto, se formalizará el próximo curso con el apoyo de la Associació d'Editors del País Valencià.

Será, como hasta ahora, colaborativa, y los primeros proyectos que abordará ya están claros: con el IES La Marxadella se editará el making of de un proyecto audiovisual interdisciplinar; con el IES Biel Martí de Menorca, reediciones de clásicos de la literatura balear, valenciana y catalana para uso didáctico. Asimismo, habrá colaboración con un centro de Formación Profesional alemán.

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Pero eso será en el futuro cercano. De momento, todos los esfuerzos están puestos en el poemario que se presentará en la Feria del Libro. El poemario que incluye unos versos dedicados a Miguel que, sin saberlo, dio lugar a estos proyectos de futuro: “Era su luz, su fuerza, su energía (...) / sin nada que ofrecer, con todo por regalar, / lo que, para siempre nos llevamos, / aquello por lo que tanto lo amamos”.