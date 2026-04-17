El incendio de un camión en la A-7 produce una densa columna de humo negro y retenciones en Massamagrell
Se registran, por el momento, 3 kilómetros de congestión en sentido Alicante
Un incendio de un camión en la A-7 produce una densa columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia. El vehículo, que ha ardido por causas que de momento se desconocen, se encuentra detenido en el arcén derecho de la salida 313 hacia Massamagrell, Nàquera y Moncada. Tal como confirman desde el centro de control de Tráfico de Valencia, el incidente produce por el momento 3 kilómetros de retenciones en sentido hacia Alicante, concretamente entre los kilómetros 312 y 315 de la autovía. Por el momento se desconoce el estado del conductor.
Otras vías congestionadas
Asimismo, otra vía valenciana que está afectada en estos momentos por un tráfico denso es la V-30 a la altura de Horno de Alcedo, con 4,5 kilómetros de retención sentido creciente -desde el kilómetro 6 al 10-. Además, en la V-31, también a la altura del término municipal de Horno de Alcedo, hay más de 1 kilómetro de atasco sentido creciente en dirección València.
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