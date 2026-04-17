El incendio de un camión en la A-7 produce una densa columna de humo negro y retenciones en Massamagrell

Un incendio de un camión en la A-7 produce una densa columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia. El vehículo, que ha ardido por causas que de momento se desconocen, se encuentra detenido en el arcén derecho de la salida 313 hacia Massamagrell, Nàquera y Moncada. Tal como confirman desde el centro de control de Tráfico de Valencia, el incidente produce por el momento 3 kilómetros de retenciones en sentido hacia Alicante, concretamente entre los kilómetros 312 y 315 de la autovía. Por el momento se desconoce el estado del conductor.

Retención y al fondo la columna de humo del camión incendiado en la A-7 / DGT

Incendio de un camión en la A-7 / Levante-EMV

Otras vías congestionadas

Asimismo, otra vía valenciana que está afectada en estos momentos por un tráfico denso es la V-30 a la altura de Horno de Alcedo, con 4,5 kilómetros de retención sentido creciente -desde el kilómetro 6 al 10-. Además, en la V-31, también a la altura del término municipal de Horno de Alcedo, hay más de 1 kilómetro de atasco sentido creciente en dirección València.

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