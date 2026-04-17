Jorge Rodríguez mantiene su ‘amistad’ con Mónica Oltra tras su desembarco a la Alcaldía de València

No es ningún secreto la estrecha amistad que la política (y las causas judiciales) ha fraguado entre la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra, el alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez y la coordinadora general de Esquerra Unida, Rosa Pérez. Este miércoles lo volvieron a demostrar.

Los tres dirigentes celebraron una de sus ya célebres reuniones, que son privadas y discretas, aunque no secretas, y de las que además suelen dejar algún testimonio gráfico. La cuestión es que esta, una comida que se celebró en València, fue la primera después de que Mónica Oltra anunció en el Congreso de Iniciativa que regresa a la política activa, y que se postula como cartel electoral a la Alcadía de València. Por tanto, fue de celebración, pero también un análisis del futuro.

Jorge Rodríguez, que puso en marcha La Vall Ens Uneix como escisión del PSPV, no ha sido ajeno a estos movimientos. No parece accidental que fuera él quien en una entrevista abrió el melón de Oltra como hipotética candidata al Cap i Casal. Este miércoles volvió a hablarse del Ayuntamiento de Valencia en esa comida, y de cómo pueden confluir tanto el regreso de Oltra como los movimientos de Jorge Rodríguez dentro de la plataforma municipalista que apoya y que aspira a presentarse en el mayor número de ciudades. Todo está muy verde, y hay muchos elementos en juego, algunos irreconciliables, pero han quedado en seguir en contacto durante el proceso de maduración.

En los últimos meses, el entorno de Mónica Oltra en Iniciativa ha tanteado con el núcleo político de Ontinyent la posibilidad de que el movimiento municipalista que encabeza el alcalde de Ontinyent pudiera integrarse de alguna manera dentro de la coalición que, desde la base de Compromís, tendrá que articularse en los próximos meses con vista a las elecciones de mayo de 2027.

Durante la travesía de Oltra, llegó a especularse con la posibilidad de un ‘València Ens Uneix’, a imagen del partido de Rodríguez, en caso de que la exvicepresidenta rompiera con su organización. Eso ya ha quedado descartado tras el paso dado por Oltra en el marco de Iniciativa. La, de momento, aspirante a candidata dentro de Compromís está más en el ‘qué’ que en el ‘quién’, pero para Ontinyent los compañeros de viaje en esa confluencia de todas las izquierdas son un factor decisivo para llegar a plantearse algún tipo de respaldo.

Después de todo, es en Ontinyent y en la Vall d’Albaida donde Rodríguez tiene que defender su 'collita', una amplia mayoría absoluta y el acta de diputada provincial que ostenta Natàlia Enguix, y que le ha dado el control, de la mano del PP, de la Diputación de València. Y allí, el ‘quién’ es importante: asociar la marca Ens Uneix a una constelación de siglas en la que también participen partidos como Esquerra Republicana del País Valencià o Podemos puede distorsionar su imagen a nivel comarcal. Y es que Rodríguez goza en su casa de un respaldo electoral transversal, que parece transcender cuestiones ideológicas.

En este sentido, los diferentes elementos en juego parecen difíciles de encajar. Unión Municipalista es la plataforma paraguas que Rodríguez respalda junto a su socio David García (Centrats en Nules). Están recogiendo firmas para llevar a las Corts una iniciativa legislativa popular (ILP) para rebajar el listón electoral al 3 %, y presentarse también a las autonómicas. García ha confirmado hace poco la voluntad de que en 2027 también concurra una lista propia independiente a la ciudad de València.

Y a todo ello se suma que desde parte de Compromís se ve con desconfianza la alianza que Ens Uneix mantiene esta legislatura con el PP en la Diputación de València, incluso en los tiempos más complicados de Carlos Mazón.

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Una ecuación, en definitiva, de difícil solución. Tanto, que la manera en que Rodríguez podría apoyar a su amiga en su aventura para ser alcaldesa podría ser, simplemente, desvincularse de todo proyecto a las elecciones municipales de València, apuntan fuentes próximas.