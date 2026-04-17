Las lluvias de récord elevan al 70 % las reservas de agua garantizan un verano sin restricciones

La Comunitat Valenciana afronta un verano sin restricciones en el consumo de agua. Ni la inminente campaña de riego, ni el abastecimiento urbano, se verán comprometidos este año gracias a unsa precipitaciones casi de récord. El último informe semanal de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) señala que el volumen almacenado en los embalses de la demarcación roza el 70 %, con 1.943 hm³, lo que representa el segundo mejor dato de los últimos 35 años y permite garantizar el suministro a todos los usuarios. Las cifras confirman la clara recuperación de las reservas que, en estas fechas, solo fueron superiores entre los años 2010 y 2011, cuando se alcanzaron los 1.987 hm³. Las previsiones son, por tanto, “muy positivas” para el organismo de cuenca.

Mejor que la media histórica

Este escenario se explica, en buena medida, por un año hidrológico más húmedo de lo habitual. Desde su inicio se han registrado 351 mm de precipitaciones, frente a una media histórica de 246,9 mm, lo que ha contribuido de forma decisiva al incremento de caudal en las presas valencianas. Los números son reveladores. La situación es, en general, favorable en la mayor parte de los sistemas de explotación gestionados por la CHJ. No obstante, todavía se mantienen algunas zonas con signos de escasez hídrica, como los sistemas del Serpis y la Marina Baja, que continúan en escenarios de alerta y prealerta. Lejos quedan pues las restricciones previas a la dana de octubre de 2024, cuando los recortes al campo llegaron al 15 % para el sistema Túria.

Gráfico que muestra la comparativa de precipitaciones por sistemas en el Júcar.

Como se recordará, aquellas medidas se adoptaron en agosto de hace ahora dos años ante la previsión de un empeoramiento de la sequía y optó por mantenerlas en otoño porque el Bajo Túria, con València y gran parte de su área metropolitana, llegaron a entrar en situación de sequía prolongada. Entonces los embalses del Túria (Benagéber y Loriguilla) estaban a menos de un tercio de su capacidad con unas reservas de 88 hm³, justo la mitad que en 2023, cuando almacenaban 176 hm³.

Cautela en la Marina Baja

Aunque la situación ahora es bien distinta, hay zonas donde se impone la cautela según la confederación del Júcar. Es el caso de la Marina Baja, donde la evolución en el último año ha sido positiva, con una mejora de las reservas respecto a ejercicios anteriores, pero el escenario sigue lejos de ser plenamente satisfactorio. A pesar de que los principales embalses del sistema mantienen niveles ajustados, el abastecimiento urbano está garantizado gracias al apoyo de recursos complementarios, como la desalación y las aguas subterráneas.

"El ahorro debe ser nuestra seña de identidad”, inciden desde la CHJ. El director técnico, Manuel Torán, recuerda que aunque la situación es “favorable” se sigue dependiendo de la climatología. De ahí, que se apueste por la precaución. “El próximo año hidrológico podría ser seco y eso se traduciría en dificultades en algunos sistemas, por lo que debemos gestionar los recursos con responsabilidad y con una visión de futuro”, remarcaba Torán. Así, la próxima semana están programadas las comisiones de desembalse que transcurrirán con normalidad como avanzan desde la CHJ.

En el resto de España

La reserva hídrica en España se encuentra al 83,7 % de su capacidad máxima, con 46.915 hectómetros cúbicos de agua en sus embalses, 88 hectómetros cúbicos más que la pasada semana (un 0,2 % más), según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica. Los pantanos acumulan actualmente 5.437 hm3 más que el año anterior y 12.409 hm3 más que la media de la última década. Y se encuentran solo 9.128 hm3 por debajo de la capacidad total de los embalses (56.043 hm3). El nivel de reserva actual (46.915 hm3) bate el récord de los 46.877 hm3 del 18 de junio de 2013. En la última semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península aunque solo las cuencas internas del País Vasco se encuentran al 100 % de su capacidad. No obstante, algunas de las cuencas que han permanecido en estado crítico durante algunos periodos han recuperado su reserva y se encuentran con niveles muy por encima de los últimos años.

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Así, tres de las dieciséis cuencas se encuentran por encima del 90 %, entre ellas, la de Cantábrico Oriental (94,5 %), la de Guadalete-Barbate (90,7 %) y las cuencas internas de Cataluña (90,4 %). Por encima del 80 % están Tinto, Odiel y Piedras (88,2 %); Miño-Sil (88,0 %); Duero (87,5 %); Galicia Costa y Guadiana (86,7 %); Guadalquivir (86,9 %); Cantábrico Occidental (85,1 %); y Ebro (83,9 %). Mientras por encima del 50 % están la cuenca Mediterránea Andaluza (76,7 %), Júcar (68,1 %) y la deficitaria cuenca del Segura que está al 56,6 %.