Los médicos de Familia piden a la Conselleria de Sanidad transparencia en la publicación de plazas vacantes

La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFIC) ha pedido a la Conselleria de Sanidad que mejore la transparencia y la provisión reglada de puestos en Atención Primaria con la publicación mensual obligatoria de puestos/plazas, de la oferta en bolsa y de un mapa de puestos ocupados "por médicos sin la especialidad".

"Esto permite identificar con precisión qué puestos deben regularizarse y cuáles son susceptibles de provisión inmediata por especialistas", asegura la SoVaMFIC, entidad presidida por María Ángeles Medina, en un documento remitido a la Dirección General de Personal de la Conselleria de Sanidad.

En el documento, la entidad médica señala que no plantea esto "como un debate ideológico, sino como una medida de gobernanza: transparencia, competencia profesional, seguridad del paciente y coherencia del sistema. En términos de gestión pública, es pasar de una gestión de 'apagafuegos' a un modelo controlado, auditable y con incentivos correctos".

Recuerdan a la Conselleria que la Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) es una especialidad troncal del sistema, con una vía ordinaria de acceso basada en formación especializada MIR, que constituye el estándar de competencia clínica y garantía de calidad asistencial.

"Riesgo reputacional y asistencial"

También indican que, "de forma sostenida, se constata la ocupación de plazas y puestos asistenciales de Atención Primaria (incluyendo Atención Continuada) por médicos sin el título de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria". Esto, afirman, genera un "riesgo reputacional y asistencial para la organización, un deterioro del modelo de profesionalización de la Atención Primaria y un efecto desincentivador para la elección y fidelización de especialistas". Añaden que esta situación se ve agravada cuando dichas plazas "no se publican con transparencia ni se ofertan de manera sistemática en la bolsa a los profesionales con la especialidad, consolidando de facto circuitos de provisión opacos y dificultando que los especialistas puedan acceder a puestos que deberían cubrirse prioritariamente por personal cualificado".

Asimismo, afirman que, en términos de gestión, "estamos ante un punto 'simple y de alto impacto': si existe una plaza/puesto ocupada por no especialista, esa plaza/puesto debe hacerse visible y ser ofertable con reglas claras, para permitir la regularización progresiva sin improvisación y con trazabilidad".

Lista completa de vacantes

Por ello, reclaman a la Dirección General que se adopten "medidas operativas de transparencia y provisión reglada" como la publicación mensual y en canal oficial del listado completo de vacantes de MFyC en Atención Primaria, las reservas (por excedencias, liberaciones, permisos, etc.) que impliquen cobertura temporal, o contratos y nombramientos de Atención Continuada en AP.

El objetivo de esta solicitud, indican en el documento remitido a la Consellería es que el mercado interno "sea transparente y que la provisión sea competitiva y trazable".

También piden que todas las plazas/puestos anteriores se oferten en bolsa con la misma periodicidad mensual, evitando "bolsas paralelas" o coberturas recurrentes no publicitadas, así como la publicación también mensual de un mapa de plazas/puestos actualmente ocupados por médicos sin especialidad MFyC.

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Asimismo, reclaman prioridad de provisión por especialistas MFyC, en concreto, que se explicite en la operativa de oferta que la cobertura debe orientarse a que dichas plazas/puestos sean ocupadas por especialistas MFyC que las soliciten, con un objetivo progresivo de reducción sostenida de la ocupación por no especialistas