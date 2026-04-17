Mompó se hace 'influencer' del valenciano: lanza un podcast de nueve capítulos

Mompó se suma a la onda de políticos influencer, con la aspiración de llegar a los nuevos públicos en formatos digitales. La Diputació de València ha puesto en marcha la serie de pódcast ‘Territori Dipu’, una iniciativa que pretende reforzar la conexión con la ciudadanía a través de referentes cercanos y fomentar el uso del valenciano en formatos digitales. La investigadora Belén Franch, el artista Chimo Bayo, los creadores de contenido Jajajers, el restaurador Sergio Santamaría, de La Mesedora, la divulgadora Ladyscience, el mago Nacho Diago, la emprendedora Lara Romero (propietaria de Pepina Pastel), el pilotari Tonet y la Tia Visantica serán los protagonistas de los nueve capítulos de los que consta la serie.

El proyecto, que reúne a referentes valencianos en ámbitos tan diversos como la gastronomía, la cultura, la ciencia, el deporte y la comunicación digital, entre otros, se presenta como “una apuesta por la innovación en la comunicación institucional, utilizando el formato pódcast como herramienta para llegar a nuevos públicos y generar contenido de valor en torno a la identidad valenciana”, explica Vicent Mompó, presidente de la Diputación e impulsor de la iniciativa.

La intención de Mompó es clara: “Queremos que el valenciano esté vivo donde hoy se construye la conversación social, que es en los formatos digitales y en los contenidos que consume la gente joven. Esta serie de pódcast no es solo un proyecto de comunicación, es una forma de reivindicar nuestra lengua desde la normalidad, la cercanía y el orgullo”. En la misma línea, el presidente subraya que la provincia “tiene un talento extraordinario en todos los ámbitos, y muchas veces no somos conscientes de la magnitud de lo que tenemos alrededor”. Estos pódcast “son una forma de dar voz a esa gente que inspira, que crea y que proyecta nuestro territorio hacia fuera”, añade el máximo responsable provincial.

Asimismo, el presidente considera que “si queremos que el valenciano tenga futuro, tiene que estar presente en el día a día. Y eso significa estar en los espacios donde la gente joven se informa, se entretiene y se relaciona. El proyecto “nace precisamente de esa voluntad”, concluye Vicent Mompó.

Pódcast de 30 minutos

Cada episodio, con una duración aproximada de 30 minutos, combina la trayectoria personal y profesional de los invitados con aspectos más humanos y cercanos, como anécdotas de vida, curiosidades y reflexiones sobre el uso del valenciano en su día a día. La serie también busca poner en valor el talento valenciano como elemento vertebrador del territorio, mostrando perfiles muy diversos que comparten un denominador común: su vinculación con la provincia de Valencia y su contribución a la proyección de la misma.

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La serie está presentada por la periodista Ana Garrido, que conduce las conversaciones junto al presidente de la Diputación de Valencia, en un formato cercano y dinámico que permite profundizar en la trayectoria y la parte más humana de cada invitado. La producción corre a cargo de Arkana Media, responsable del desarrollo técnico y creativo del proyecto. Los pódcast pueden verse en el canal Youtube de la Diputació de València.