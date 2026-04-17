Obras en la A-7 y obstáculos en la V-30 complican el tráfico este viernes en València en hora punta

València registra este viernes por la mañana complicaciones significativas en la circulación. Según los últimos datos de la DGT (Dirección General de Tráfico), en la jornada de hoy no se registran por el momento accidentes de tráfico después de lamentar el fallecimiento de un motorista este miércoles en la carretera mientras se dirigía al trabajo. Sin embargo las obras de mantenimiento y la presencia de obstáculos en la calzada son los protagonistas en una mañana de retenciones generalizadas que suman 12 kilómetros en total.

La A-7, la más afectada

La autovía del Mediterráneo (A-7) es la vía más afectada esta mañana con 4,5 kilómetros de retenciones a la altura de Paterna en sentido Alicante por obras en el término de Loriguilla. Además, se ha notificado un vehículo detenido a la altura de Riba-roja de Túria que mantiene cortado el arcén derecho, lo que añade dificultad dificultad al tráfico pesado habitual en esta zona. En dirección hacia Barcelona, la autovía también acumula 1,5 kilómetros. Se registra circulación lenta con paradas esporádicas en ambos sentidos.

La V-30 presenta complicaciones en el término de Paterna. Un obstáculo en la calzada genera embotellamientos de entrada a València desde la zona norte, con tráfico lento que se extiende dos kilómetros.

Tráfico de entrada a València por la Ronda Nord / DGT

El acceso sur por la Pista de Silla (V-31) también muestra complicaciones este viernes por la mañana. A la altura de Forn d'Alcedo se ha notificado otro obstáculo fijo que, sumado al alto volumen de vehículos habitual de la hora punta de entrada al trabajo, provoca más de dos kilómetros de circulación densa en dirección de entrada a València.

Congestiones de hora punta

El resto de las arterias principales del área metropolitana de València presentan la habitual saturación de hora punta, aunque sin incidentes específicos de gravedad:

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