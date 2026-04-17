La oferta de agentes para vigilar barrancos que se perdió en Emergencias el día de la dana: "Quedamos a su disposición"

Una de las herramientas con las que contaba el departamento de Emergencias para vigilar los barrancos el día de la dana eran los agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente. Sin embargo, no se hizo uso de ellos. Y eso que el director general de Medio Natural, Lluís Gomis, ofreció a Emergencias los cerca de 200 agentes con los que contaba su departamento para esta tarea. Un ofrecimiento que iba dirigido al entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, pero que parece que se perdió y nadie lo leyó hasta el día siguiente.

La jueza de la dana ordenó investigar la trazabilidad de aquella comunicación dado que Argüeso, investigado en la causa, niega que le llegara. Así pues, según la documentación aportada por el departamento de Tecnologías de la Información de la Generalitat a la jueza de la dana, Medio Natural envío el escrito a través de un registro interdepartamental a las 12.19 horas del mediodía aquel 29 de octubre y cuatro minutos después llegó a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) que presidía Argüeso.

Sin embargo, esta comunicación se fue rebotando de un departamento a otro en el seno de la Agencia hasta el día siguiente, cuando ya era demasiado tarde. "La comunicación fue reenviada internamente dentro de la AVSRE, pasando por la Subdirección General de Emergencias y el Servicio de Planificación, con sendos registros departamentales" del día 30, tal como explica la Generalitat Valenciana en su informe. A partir de ahí, señala, "no queda constancia en la aplicación de si la comunicación ha sido enviada por medios externos a la misma a otras personas no usuarias del sistema, incluyendo al Sr. Argüeso".

"Calquiera de las personas usuarias con permisos de consulta en cada bandeja departamental puede acceder al contenido de la misma, descargar el documento y remitirlo por cualquier otra vía ajena al registro departamental sin que, por lo tanto, quede constancia de este hecho en la propia aplicación", señala el informe, por lo que la magistrada se quedará sin saber, por el momento, si ese documento llegó al entonces secretario autonómico de Emergencias o no.

En aquella comunicación, el responsable de Medio Natural indicaba que los agentes medioambientales forman parte del Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones de la Generalitat y tienen encomendada, junto con otros organismos, el seguimiento de caudales en ríos, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables. Explicaba así que se había emitido una instrucción desde esta dirección general a los jefes de servicio de Medio Ambiente para señalarles que estas funciones se realizarán a instancias y de forma coordinada con el 112. "Es por ello que quedamos a su disposición a través de la Subdirección General de Protección Animal, Agentes Medioambientales y Coordinación para la colaboración en la intervención en el Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones de la Generalitat", concluía el director general de Medio Natural.

Hay que recordar que una técnico de Emergencias declaró que se solicitó colaboración el día 28 para disponer de agentes medioambientales "por precaución" ante la previsión meteorológica, aunque no se trató de una petición que se cursara formalmente, y que se les denegó. Y que al día siguiente, el día de la dana, tras declarar la alerta hidrológica en la cuenca del Magro y en el barranco del Poyo, los técnicos de Emergencias tuvieron que recurrir a los bomberos forestales. ¿Qué pasó entonces con la puesta a disposición de los agentes medioambientales que sí hizo la Conselleria de Medio Ambiente?

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Una técnico de Protección Civil en el centro de emergencias declaró ante la magistrada que este ofrecimiento "no llegó a sala" técnica. "Lo que yo sé es que los había desmovilizado por riesgo laboral", declaró la trabajadora, según la cual el ofrecimiento tampoco estaba en conocimiento del representante del Centro de Prevención de Incendios Forestales, dependiente de Medio Ambiente, que estaba presente con ellos en el centro de emergencias.