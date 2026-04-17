Vaivén
Ya están aquí los pódcast de Mompó
Levante-EMV
La Diputació de València ha puesto en marcha la serie de pódcast ‘Territori Dipu’, con la que pretende "reforzar la conexión con la ciudadanía a través de referentes cercanos y fomentar el uso del valenciano en formatos digitales". La investigadora Belén Franch, Chimo Bayo, los creadores de contenido Jajajers, el restaurador Sergio Santamaría, la divulgadora Ladyscience, el mago Nacho Diago, la emprendedora Lara Romero, el pilotari Tonet y la Tia Visantica serán los protagonistas de los nueve capítulos de la serie.
"Queremos que el valenciano esté vivo donde hoy se construye la conversación social, que es en los formatos digitales y en los contenidos que consume la gente joven", ha dicho el presidente de la corporación, Vicent Mompó.
Precisamente, Mompó participa en estas conversaciones de 30 minutos junto con la periodista Ana Garrido, que las conduce en un formato cercano y dinámico, y el invitado.
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