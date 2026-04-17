La regularización extraordinaria arranca sin que las entidades colaboradoras puedan tramitar expedientes

El tiempo apremia. Solo hay dos meses y medio para presentar la documentación que puede permitir que unas 100.000 personas migrantes que viven y trabajan en la Comunitat Valenciana consigan los ansiados "papeles" (permisos de residencia y trabajo) que les permitan mejorar sus vidas. El Gobierno abrió ayer el plazo del proceso masivo de regularización extraordinaria de migrantes que concluye el 30 de junio para la presentación de expedientes. La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró ayer que el Gobierno dará respuesta a todas las solicitudes realizadas correctamente en ese plazo previsto.

Así, las peticiones se empezaron a presentar ayer de forma telemática "a buen ritmo", según fuentes del ministerio. El trabajo de ayer se centró en los abogados de extranjería ya que para el trámite es necesario "disponer de certificado electrónico" o presentar la solicitud "a través de un intermediario profesional habilitado o de entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería". Sin embargo, las 155 entidades colaboradoras que se han presentado para realizar los trámites de forma altruista no podían ayer acceder a la plataforma.

"Las entidades que trabajamos con personas migrantes y aparecemos en el listado del ministerio estamos autorizadas para presentar las solicitudes. Sin embargo, hasta el 20 de abril no podremos acceder a la plataforma. Hasta el día 20 el trabajo se centra en los abogados de extranjería", explican desde Sedoac, una asociación de mujeres migrantes trabajadoras del hogar con sede en València.

De hecho, de las 155 entidades autorizadas que figuran en el listado del ministerio para presentar solicitudes solo 15 operan en la Comunitat Valenciana. "Hay que entender que las asociaciones vamos a realizar esta labor porque entendemos la importancia que va a suponer en quienes consigan la regularización. Sin embargo, no hay dotación de medios detrás. Ni económicos ni personales. El trabajo es tendioso y lo vamos a realizar de forma altruista. Por eso igual no se han presentado muchas entidades", explican las mismas fuentes.

A partir del 20 de abril, las entidades colaboradoras no serán las únicas que podrán trabajar y atender a los migrantes en el proceso de regularización. Las Oficinas de Extranjería de las ciudades de Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia (en horario de tarde), las 60 oficinas de la Seguridad Social y las 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.00 habitantes también lo harán.

El permiso de residencia que se concederá en virtud de este proceso será de un año -cinco años en el caso de los menores de edad- y autorizará a la persona a vivir y trabajar en España por ese tiempo en cualquier sector, aunque no servirá a nivel europeo. Además, desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite se dará, además, una autorización de trabajo provisional para que se pueda acceder al empleo desde el primer momento.

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Hay que recordar que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha un portal web (inclusion.gob.es/regularización) específicamente destinado a informar sobre el proceso de regularización extraordinaria a las personas interesadas. Desde el mismo portal, puede cumplimentarse un formulario para verificar si se cumplen los requisitos para optar la regularización, iniciar el propio trámite si disponemos de certificado electrónico y solicitar cita previa.