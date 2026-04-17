Regularización extraordinaria en Valencia: cuáles son los documentos imprescindibles

El movimiento Regularización Ya lleva años exigiendo un proceso que ya es una realidad. Ahora piden "calma" a los afectados y "agilidad" a la administración a la hora de otorgar citas en Servicios Sociales, una puerta de entrada a la que llaman muchos migrantes para conseguir una serie de documentación, que deben adjuntar en la presentación del expediente.

Sin embargo, son muchos los servicios sociales municipales que exigen el certificado de empadronamiento para ser atendidos, algo que no es necesario si lo que necesitan es el certificado de vulnerabilidad. Así lo recuerdan desde el movimiento Regularización Ya València, por lo que instan al Ministerio de Inclusión a que informe a todas las instituciones de servicios públicos "sobre la documentación que tienen que expedir", además de recordarles que pueden "firmar los certificados de vulnerabilidad sin tener que pedirle a esas personas que estén empadronadas".

Es más, desde Regularización Ya València, Silvana Cabrera, explica que la exigencia del certificado del padrón se ha eliminado de este proceso, tal y como demandaban desde esta organización tras comprobar la "prueba piloto" tras la dana. De hecho, de las 40.000 personas que se estimaba que se podían acoger a esta medida solo consiguieron la regularización 23.000. Y fue, principalmente, ante la dificultad de presentar el certificado de empadronamiento y la negativa de no pedir acreditar la residencia de ninguna otra manera.

Ahora, en este proceso extraordinario que acaba de arrancar, el certificado de empadronamiento no consta como requisito indispensable, aunque los solicitantes sí deben acreditar con documentación que están en España desde antes del 1 de enero de 2026 y durante los cinco meses anteriores a presentar la solicitud. Ahora bien, sirve "cualquier prueba válida en derecho, siempre que incluya datos personales que permitan acreditar su identidad". Sin embargo, si desde las oficinas de servicios municipales exigen el certificado de empadronamiento, las colas del padrón lejos de ir a menos van a más.

Es más, desde la Unidad Móvil de Atención a Personas Migrantes de Valencia, impulsada por organizaciones como Regularización Ya y Oxfam Intermón, denuncian que están encontrándose con casos de personas que han acudido a oficinas de Servicios Sociales para intentar acelerar los trámites y "o no les quieren dar cita, argumentando que todavía no está abierto el plazo, o las dan para junio", agotando los plazos.

¿Qué documentos pueden sustituir el certificado del padrón?

Pero ¿qué documentos pueden sustituir el certificado del padrón? Entre los ejemplos que cita el ministerio para acreditar la la estancia en España figuran "un sello de entrada en pasaporte, billetes nominativos de avión, justificante de transacciones bancarias realizadas en sucursales de territorio español, certificados oficiales de haber cursado una formación, contratos de alquiler nominativos, billetes de transporte para recorridos en territorio nacional..."

Entidades como Valencia Acoge añaden que también se puede justificar la residencia por otros medios "como facturas, tarjeta sanitaria, informes médicos o escolarización de niños". Sin embargo, explican que la manera más sencilla es mediante el certificado del padrón y lamentan el colapso del servicio desde hace "hace tiempo", además de recalcar que los empadronamientos especiales (para quien vive en habitaciones alquiladas, en un hostal o está en situación de calle) "no funcionan en València porque el ayuntamiento o hace caso omiso o resuelve de forma negativa".

Compromís afirma que es un "caos provocado" y el CSIF pide que se refuercen los servicios La puesta en marcha del proceso de regularización de personas migrantes en València ha comenzado con un escenario de caos que, según Compromís per València, era perfectamente evitable. La concejala de Compromís, Lucía Beamud, recuerda que uno de los requisitos clave para acceder a este proceso es la obtención de los certificados de vulnerabilidad, un trámite que previsiblemente debía generar una elevada demanda. Por ello, insiste, era imprescindible anticiparse y reforzar los recursos municipales con tiempo. "Cuando no se planifica y no se ponen recursos, el resultado es el que estamos viendo: colapso, desinformación y personas vulnerables abandonadas a su suerte. El ayuntamiento quiere que el proceso fracase", apunta Beamud. Desde el CSIF, por su parte, solicitan que "de manera urgente" se refuercen las dependencias municipales afectadas por el proceso de regularización con especial incidencia en las juntas de distrito, con personal administrativo de apoyo para realizar los trámites solicitados, personal auxiliar para regular las filas, informar o repartir números y personal de policía para dar seguridad a las personas que allí se encuentren.

Otro de los documentos imprescindibles para la tramitación del expediente es el certificado de antecedentes penales en España, "en país de origen, así como en los países en los que haya residido durante los cinco últimos años anteriores a la fecha de entrada en España". De ahí las largas colas en los consulados de la Comunitat Valenciana que comenzaron el jueves y continuaron este viernes.

Hay dos documentos más imprescindibles: el propio formulario de la solicitud (que es un modelo específico que está disponible para descarga en el portal de la Regularización del ministerio) y una copia completa del pasaporte, cédula de inscripción o título de viaje, reconocido como válido en España.

El último documento, a elegir entre tres supuestos

Toda la documentación anteriormente citada es obligatoria para todos. Sin embargo, a partir de este punto, quienes ni son (ni han sido) solicitantes de protección internacional deben presentar un documento más, aunque pueden elegir una de estas tres opciones:

Un documento que acredite haber trabajado con contrato por cuenta ajena o propia en España. El libro de familia o documento que acredite que en la unidad familiar hay menores a cargo (hijos o niños de los que se ejerce como tutor legal), mayores con discapacidad y los ascendientes de primer grado. Encontrarse en situación de vulnerabilidad, que se acreditará a través de un certificado que se podrá descargar desde la web de la Regularización. Éste debe estar acreditado y sellado por las autoridades competentes, que son o los servicios sociales o las entidades colaboradoras.

La obligación de presentar el certificado de vulnerabilidad, aunque solo es tal en algunos casos, amenaza con colapsar los servicios sociales municipales en determinades localidades como València. Por ello, Desde Regularización Ya Valencia recuerdan que se trata de "cuñar un modelo que se descarga en la web" porque la propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado en diferentes ocasiones que "los migrantes que carecen de la documentación en regla son, de per se, vulnerables".

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Desde Oxfam Intermón, considera que el informe de vulnerabilidad puede causar un nuevo "cuello de botella" en la regularización de migrantes, como sucedió con el del padrón en el caso de los afectados por la dana de octubre de 2024. "Ya estamos escuchando declaraciones de portavoces de los partidos de derecha y ultraderecha que han dejado claro que van a agotar todas las vías para poner trabas a esta regularización, entre ellos el president de la Generalitat Valenciana", Juanfran Pérez Llorca, advierte Gutiérrez.