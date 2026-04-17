Registradas más de 13.500 solicitudes telemáticas el primer día de la regularización de inmigrantes

Cerca de 13.500 solicitudes telemáticas se registraron el primer día del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, marcado por colas de hasta cinco horas en las oficinas de atención a la ciudadanía por parte de extranjeros que solicitaban, sobre todo, el documento del padrón y el informe de vulnerabilidad que requiere el trámite para acreditar el arraigo. A partir del próximo lunes, las solicitudes se podrán realizar de forma física en las ventanillas de Correos y de la Seguridad Social habilitadas para ello: de momento, ya se han tramitado casi 20.000 citas previas, requisito imprescindible para ser atendido.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apunta a que el primer día del proceso se saldó con "normalidad" y con "éxito de solicitudes". Esas 13.500 solicitudes telemáticas recibidas en Mercurio –la plataforma de gestión de expedientes de extranjería– representan, no obstante, una ínfima parte respecto al volumen previsto de solicitudes, que oscila entre 500.000 y 800.000, el número de extranjeros que se estima que residen en España sin papeles en regla. Estos primeros días, tras publicarse la regularización en el BOE, la mayoría de trámites están destinados a acceder a documentos como el certificado de antecedentes penales, el padrón municipal o el informe de vulnerabilidad.

Según el ministerio, y tal y como estaba previisto todas las solicitudes se han presentado mediante certificado digital. La mayoría las han registrado profesionales habilitados como abogados, graduados sociales o gestores administrativos, aunque también han podido hacerlo alguna de las 200 entidade sociales y sindictaos que, según el Gobierno, se han inscrito en estos meses al Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería.

Obstáculos en el proceso

Una menor parte de las solicitudes presentadas durante la primera jornada fueron las que presentaron los propios inmigrantes interesados en estabilizar su situación administrativa. Era algo de esperar teniendo en cuenta que no es fácil obtener un certidicado digital si, precisamente, no se cuenta con documentación.

Más difícil aún lo tendrán las personas en situación de calle. La Fundació Arrels ha calculado que solo un 24% de las personas extracomunitarias que hacen vida en la vía pública podrá acogerse a la regularización. ALa fundació se basa en la encuesta que realizó en 2025 a las personas que se encontraron durante el recuento de la entidad. El 54% de las personas sin techo con las que contactaron aseguraron que era "difícil o muy difícil" conservar sus documentos mientras hacían vida en la intemperie.

Además, muchas de las peerosnas que viven en la calle no pueden asumir los costes necesarios para acceder a la medida. Arrels calcula que, de media, se necesitan entre 600 y 700 euros entre los requerimientos de documentos a los países de origen y la traducción jurada que se necesita de algunos de los documentos imprescindibles como el certificado de antencedentes.

Además, muchos de ellos tampoco tienen como acreditar su estancia en España antes del 1 de enero de 2026, otro de las demandas inedulibles para conseguir los permisos de trabajo y residencia de un año que ofrece este proceso extraordinario. Aunque es válido cualquier documento nominativo –como títulos de transporte o facturas–, son muchos los que todavía no han podido establecer contacto ni con Servicios Sociales ni con asociaciones y que no tiene formar de demostrar su estancia. Solo en Barcelona, los últimos recuentos de Arrels cifraban en casi 2.000 las personas que duermen en la calle.

Cita previa

En relación con la solicitud de cita previa, requisito imprescindible para la atención presencial que comenzará el próximo lunes el 20 de abril, se han formalizado y confirmado un total de 19.633 citas, presentadas a través de Cl@ve, del teléfono 060 y del formulario de la web en las primeras horas del procedimiento.

Usando Cl@ve, los solicitantes pueden elegir entre las oficinas más cercanas a su ubicación. En cambio, mediante el teléfono o el formulario se asigna automáticamente la oficina más cercana. Las citas presenciales se atenderán en más de 370 oficinas de Correos, en más de 60 oficinas de la Seguridad Social y en cinco oficinas de extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia. En todo caso, será imprescindible la cita previa para poder llevar a cabo el trámite. Se han habilitado horarios específicos para no interceder con el resto de trámites, que se seguirán llevando con normalidad en dichas oficinas.

Hasta el 30 de junio

El proceso, que se inició este jueves, permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio. Cabe decir que toda la información sobre el procedimiento, así como los formularios y preguntas frecuentes, está disponible en el portal específico de la Regularización que se ha habilitado en la página web del Ministerio.

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Ahí se pueden encontrar todos los formularios necesarios para la solicitud, incluido el certificado de vulnerabilidad –que no debe presentar todo el mundo–, un simulador para verificar el cumplimiento de los requisitos, los enlaces para pedir cita previa, un listado de las entidades colaboradoreas, así como vídeos y documentos con las principales preguntas y respuestas.