Vaivén
Sumar quiere a la izquierda unida el 1 de Mayo
Levante-EMV
Si el jueves los principales dirigentes de la izquierda valenciana compartieron platea, sol y aplausos con Mónica Oltra, Irene Montero, Sira Rego y Janja Lula da Silva en el escenario, esa imagen la quiere repetir Sumar tras una pancarta en la manifestación del próximo 1 de Mayo.
La delegación valenciana del partido de Yolanda Díaz, pese a su escasa implantación territorial, ha enviado una propuesta formal a Compromís, Esquerra Unida, Podem y Esquerra Republicana del País Valencià para "compartir una misma pancarta y un mismo lema en las manifestaciones del Primero de Mayo" y que nadie "vea siglas separadas allí donde la sociedad necesita esperanza compartida".
"Ha de ser una imagen nítida de futuro: la de las fuerzas de izquierdas plurales valencianas unidas con valentía y capacidad de defender lo conquistado así como impulsar lo que nos queda todavía por conquistar", señala la comunicación firmada por los coordinadores autonómicos de la delegación valenciana de Sumar, Xavier López y Carmen Padilla.
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