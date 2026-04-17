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Rayos, tormentas y calor sofocante: la Aemet confirma el giro radical del tiempo este fin de semana en la Comunitat Valenciana

El terriorio valenciano se prepara para un escenario dual: mientras el mercurio superará los 30 °C en el interior, la convergencia de brisas activará potentes núcleos tormentosos y descargas eléctricas en el norte

Rayos, tormentas y calor sofocante: la Aemet confirma el giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana.

Rayos, tormentas y calor sofocante: la Aemet confirma el giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana. / Levante-EMV

Lucía Camporro

Lucía Camporro

València

La inestabilidad regresa a la Comunitat Valenciana, aunque no lo hará de forma uniforme. Tras unos días donde ha predominado el buen tiempo, el territorio valenciano se prepara para un fin de semana de "dos caras". La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de un escenario dual: mientras el mercurio superará los 30 °C en el interior, la convergencia de brisas activará potentes núcleos tormentosos y descargas eléctricas en el norte del territorio.

Domingo de pleno verano: termómetros por encima de los 30 °C

A pesar de la amenaza de lluvia en algunos puntos, la tónica generalizada en gran parte de la Comunitat Valenciana será de un ambiente inusualmente cálido. Según la última actualización de la Aemet, el domingo será el día más crítico en cuanto al calor: los termómetros registrarán valores más típicos de principios de junio que de mediados de abril.

La Aemet pronostica que el mercurio superará los 30ºC en el interior de la Comunitat Valenciana.

La Aemet pronostica que el mercurio superará los 30ºC en el interior de la Comunitat Valenciana. / Levante-EMV

En el litoral se superarán con facilidad los 25 °C, pero será en las zonas bajas del interior donde el calor apretará con fuerza, alcanzando e incluso superando la barrera de los 30 °C. Este "horno" diurno será, precisamente, el combustible necesario para el fenómeno más espectacular y peligroso del fin de semana: las tormentas eléctricas.

Alerta en Castellón: el mapa de rayos se ilumina

El cambio será drástico en las zonas de montaña. El fuerte calentamiento diurno y la convergencia de brisas actuarán como disparador de nubes de evolución que, tanto el sábado como el domingo, derivarán en chubascos intensos.

La Aemet pronostica tormentas electricas en Castellón este fin de semana.

La Aemet pronostica tormentas electricas en Castellón este fin de semana. / Eduardo Ripoll

La mayor preocupación se centra en el interior de Castellón, donde la actividad eléctrica será la protagonista. Los modelos de predicción de señalan una alta probabilidad de descargas eléctricas durante las tardes de ambas jornadas. Estas tormentas, que podrían extenderse de forma más aislada al interior de Valencia y Alicante durante el sábado, vendrán acompañadas de un desplome térmico local allí donde descargue el agua, rompiendo bruscamente con la sensación de bochorno.

Noticias relacionadas y más

La Aemet advierte de la radiación UV en niveles muy altos

Más allá de los rayos y el calor, la Aemet pone el foco en un factor que suele pasar desapercibido: el Índice de Radiación Ultravioleta (UVI). Con cielos que permanecerán despejados en gran parte de la costa y el sur de la Comunitat Valenciana, los índices se situarán en niveles de "Alta" y "Muy Alta" (7-8). El sol de este domingo ya tiene "fuerza de junio", y el riesgo de quemaduras es elevado.

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