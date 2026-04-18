Basset, un líder popular entre las sombras

Vicent Baydal es historiador especialista en la Corona de Aragón y la construcción histórica de la identidad valenciana. Ha dedicado parte de su investigación a revisar figuras que, durante siglos, fueron interpretadas desde prismas ideológicos muy distintos. Entre ellas, Joan Baptista Basset, protagonista de uno de los episodios decisivos de la historia valenciana.

Como señala Baydal, Basset puede considerarse «el mayor líder popular y social de la historia valenciana». Su capacidad para encabezar una revuelta y articular un movimiento político lo sitúa como una figura excepcional en el contexto del siglo XVIII. Su liderazgo se sustentó en tres pilares: el apoyo al archiduque Carlos de Austria en la Guerra de Sucesión, la defensa de los fueros valencianos y la voluntad de mejorar las condiciones de vida de campesinos y artesanos frente a los privilegios de las élites.

Vicent Baydal. / Levante-EMV

El historiador insiste: «Lejos de haber sido un simple levantamiento exclusivamente popular, el movimiento de Basset fue interclasista». A su causa se unieron las clases más humildes y sectores importantes de la sociedad valenciana como caballeros, juristas, miembros del clero o el arzobispo de València, además de comerciantes y gobernantes municipales. «Es más, la entrada de Basset en València, con las puertas abiertas, difícilmente habría sido posible sin la complicidad de una parte significativa de las clases altas, aunque la gran aristocracia fuera fiel a Felipe V», asegura Baydal.

Los motivos de la revuelta, destaca el historiador, no fueron fruto de la improvisación ni del oportunismo. El conflicto se contextualiza en una guerra internacional y responde a motivaciones políticas, económicas y culturales profundas. Uno de los aspectos más llamativos del liderazgo de Basset fue su carisma. El historiador subraya el fervor popular que despertaba, con episodios que rozan lo simbólico o legendario. Desde la veneración a su familia, como el nombramiento de su madre como marquesa de Cullera, hasta relatos de supuestos milagros documentados por notarios de la época. Todo ello fomenta la percepción de un líder capaz de movilizar emocionalmente a amplios sectores de la población.

La derrota del bando austracista trajo consecuencias devastadoras y la figura de Basset ha sido reinterpretada a lo largo del tiempo. El valencianismo posterior lo reivindicó como defensor de los fueros y una España plural. Hoy, la historiografía reconoce su capacidad política y su experiencia militar y técnica. Su figura debe entenderse en su tiempo: como la de un líder excepcional que, en un momento de crisis, consiguió articular una aspiración colectiva de cambio político y social.