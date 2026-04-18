El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana abre sus puertas al público

La Generalitat Valenciana ha acercado el trabajo cotidiano de los profesionales de emergencias a la ciudadanía en la XXII jornada de puertas abiertas del Centro de Coordinación de Emergencias 1·1·2 Comunitat Valenciana (CCE), que ha acogido este sábado en l’Eliana a once organismos involucrados en la protección y la seguridad.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha señalado que el objetivo de este encuentro “es acercar a la ciudadanía al corazón de los servicios de emergencia y de esta forma saber reconocer qué trabajo realizan y humanizar el trabajo que realizan todos los profesionales de esta área”. En este sentido, Juan Carlos Valderrama ha aprovechado para reconocer tanto “el trabajo diario, pues todos los días tenemos algún pequeño conato, como también actuaciones extraordinarias como las realizadas ante un incendio forestal o una inundación”.

Junto al conseller, ha asistido el secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras; la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevíova y el alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, entre otros responsables públicos.

A lo largo de cuatro horas, el público ha podido interactuar con los profesionales y presenciar una exhibición con perros de búsqueda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y una segunda actuación canina realizada por la Policía Local de Torrent y el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE).

Además, los asistentes han presenciado las maniobras de autoprotección de los Bomberos Forestales de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE).

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, durante la jornada de puertas abiertas en el Centro de Coordinación de Emergencias 112. / GVA

Valderrama ha resaltado que la jornada “permite que la ciudadanía acuda aquí y conozca y se sensibilice con la importancia que tienen las emergencias”. Así, ha destacado que la jornada va a permitir también que “tomen medidas de autoprotección ante cualquier evento que se pueda producir, cualquier fenómeno meteorológico adverso , y de esta forma que puedan o bien prevenirse o bien saber cómo tienen que actuar”

Más de un centenar de profesionales

Concretamente, han participado más de 100 profesionales de los servicios de seguridad y emergencias del 1·1·2 Comunitat Valenciana; SGISE; Sanidad; IVASPE, Bomberos Forestales, Agentes Medioambientales de la Generalitat; los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia; la Policía de la Generalitat; la Policía Local de l’Eliana y de Torrent, Institut Cartogràfic Valencià y la Unidad Militar de Emergencias, entre otros.

Para el conseller, “detrás de cada uno de estos profesionales hay una persona comprometida y una administración responsable que garantiza que la red no falle en cada rincón del territorio de la Comunitat Valenciana”. Según el responsable de Emergencias e Interior, “humanizar los servicios de emergencia es nuestra forma de decirles que estamos a su lado y de decir a la ciudadanía que invertir en seguridad es invertir en libertad y en el bienestar de nuestras familias”.

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Por último, Valderrama ha recordado a la ciudadanía “que se descargue la aplicación GVA 112 Avisos, porque permite estar informado en cada momento de cual es la situación de preemergencia o si se produce la emergencia saber en qué situación están y qué medidas tomar”.