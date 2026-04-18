La conexión internacional de Bernabé con Mamdani: De València Activa a la gestión de la dana

Pilar Bernabé ha participado en la Global Progressive Mobilisation de Barcelona y ha aprovechado este congreso internacional para hacer 'networking' político, intercambiando experiencias locales entre los dos lados del Atlántico. Tal como ha publicado en sus redes, La delegada de Gobierno y candidata socialista al Ayuntamiento de València ha acercado posturas con la comisionada de asuntos internacionales del Ayuntamiento de Nueva York, Ana María Archila, y con Mónica Fein, presidenta del Partido Socialista de Argentina. Un intercambio de experiencias desde lo local, unidas por realidades similares en escenarios diferentes.

La participación de Bernabé en este encuentro y lo que de allí se ha desprendido vuelve a situarla en el grupo de referentes socialistas que el PSOE está empleando a fondo en dotarles de visibilidad y destacar su solvencia. En el caso de Bernabé, impulsada directamente por su gestión en la dana de 2024, uno de los asuntos que ha abordado con la mano derecha del alcalde de Nueva York, Zohra Mamdani.

En la conversacion con Archila, la representante estadounidense ha hablado de la crisis climática global que impacta directamente en las realidades locales. Una preocupacion que en Nueva York es primordial por la situación geografica y el impacto que el cambio climático tiene sobre ella, algo similar a lo que sucede en València y que quedó plasmado con la tragedia de la dana. Archila apuesta por soluciones concretas, adaptaciones y respuestas locales, "pese a que sea un problema global". "Mamdani representa un reconocimiento de que tenemos una relacion de interdependencia con el mundo", ha señalado.

En esa misma línea, Archila tambien ha explicado que la base política sobre la que trabaja el nuevo alcalde y su gobierno se basa en la implementacion de políticas públicas que permitan a la clase trabajadora "vivir con dignidad". "Poner en pie un sistema de cuidado infantil gratis y universal que no ha existido en esta ciudad, proteger los derechos de los inquilinos para que la gente pueda tener un lugar donde vivir y crear nuevas iniciativas para facilitar el acceso a la comida", ha señalado Archila.

La comisionada ha explicado que para todo ello se están fijando en experiencias tanto de València como de Barcelona. Ya fuera de micrófonos, Archila abordó con Bernabé la puesta en marcha de València Activa bajo el gobierno del Rialto que impulsó cuando Bernabé era concejala en el consistorio. A Archila, además, le interesó la aplicacion de la perspectiva de género en esta entidad pública de integración laboral que continúa funcionando con el gobierno municipal del PP.

Los derechos recortados por Milei

Por su lado, la conversación con la presidenta del Partido Socialista de Argentina, Mónica Fein, versó en torno a la irrupcion de la extrema derecha y populismo de Milei y las políticas "de la motosierra" implantadas por el dirigente. Fein aseguró que se sienten orgullosos de las luchas socialistas que se llevan a cabo en España, "que hay que cuidarlas, porque cuando viene la extrema derecha se discute y se revocan todos los derechos conquistados: decidir sobre nuestros cuerpos, el sistema de cuidados y tener una vida en igualdad", explicó.

Noticias relacionadas

Bernabé apeló a la necesidad de que los jóvenes y, especialmente, las jóvenes, "sean conscientes de la importancia de defender la igualdad y los derechos de las mujeres, de las personas, en un momento que España trabaja por ser una sociedad más integradora, es necesario saber la realidad de los paises donde esos derechos se están recortando".