Este domingo llegan temperaturas propias de junio: ¿Anticipan un verano con efecto 'superniño' en la Comunitat Valenciana?

El calor seguirá apretando en la Comunitat Valenciana durante esta próxima semana, con temperaturas propias de principios de junio a partir de este domingo 19. Este ascenso térmico se notará menos en la costa, donde la brisa suavizará el calor. Es la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas continuarán subiendo de forma continua en la Comunitat Valenciana. El ascenso se notará más en el interior y en zonas bajas del prelitoral que en el litoral, donde las brisas a partir de mediodía suavizarán las temperaturas. Por días, los termómetros empezaron a subir el pasado lunes, con una temperatura media de unos 12 grados que ha ido escalando en los últimos días y se mantendrá en ascenso paulatino. Aemet prevé una temperatura media de más de 18 grados para el domingo, que seguirá ascendiendo en los días siguientes hasta superar 21 grados el jueves 23, cuando empezarían a bajar.

En general, el tiempo estable se mantendrá durante los próximos días. Como novedad, habrá chubascos por la tarde en el interior de Castelló provocados por nubes de evolución debido a la insolación diurna.

Agua oceánica, dos grados más caliente

Esta subida de temperaturas sería el primer anticipo de un verano sofocante en España y, concretamente, en la Comunitat Valenciana? Algunas predicciones a largo plazo apuntan en este sentido y remiten a las consecuencias de que se desarrolle el efecto conocido como El Niño. Se trata de un fenómeno por el cual las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial "sufren un calentamiento mayor del habitual al debilitarse los vientos alisios". "Cuando se traslada a la atmósfera, el fenómeno altera los patrones habituales y puede provocar sequías en determinadas zonas del planeta e inundaciones en otras. Por lo tanto, tiene un impacto notable", asegura Aemet.

El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) indica, por su parte, que los modelos de predicción "muestran una probabilidad de alrededor del 60 % de que se desarrolle un fenómeno de El Niño a comienzos de verano, y hay un 20 a 25 % de probabilidad de que se trate de un evento muy fuerte de cara al otoño". De confirmarse, supondría que la temperatura del agua en una determinada zona del Pacífico estaría más de 2 °C por encima de lo normal. Es lo que se ha bautizado como «superniño».

Olas de calor, sequía e inundaciones

Es muy pronto para asegurar que ese fenómeno se va a desencadenar. Por ahora la probabilidad es baja y marzo y abril son meses en los que los pronósticos no son tan fiables como a partir de mayo.

De producirse un 'superniño', "las consecuencias podrían ser importantes". Se sucederían "olas de calor y sequías en algunas zonas e inundaciones, en otras", explican desde la agencia meteorológica.

Además, El Niño provoca un calentamiento a escala global: al haber una enorme cantidad de agua oceánica más cálida de lo normal, la temperatura media del planeta suele ser alguna décima de grado superior, apuntan. Por tanto, "este fenómeno natural añadirá alguna décima de grado más al calentamiento de fondo, de causas antropogénicas, cifrado en 1,4 °C desde mediados de siglo XIX".

No se ha probado que haya causa-efecto

No ha sido probada una correlación directa entre este fenómeno y alteraciones climáticas en España, aunque, según Aemet, existen estudios que sugieren que puede haber "una cierta correlación entre otoños más lluviosos y este fenómeno, pero no siempre es así y no siempre que hay un otoño lluvioso coincide con el desarrollo de El Niño".

En cuanto a las temperaturas para el verano en España, "lo más probable es que El Niño no tenga apenas influencia, pues estará en su fase incipiente y nuestro clima está modulado por otros muchos factores", subraya Aemet. El organismo oficial sobre meteorología recuerda, de hecho, que "los dos veranos más cálidos hasta la fecha (2022 y 2025) lo fueron sin que hubiera fenómeno de El Niño". Y concluye: "El calentamiento global y la modificación de otros patrones (por ejemplo, mayor influencia de dorsales subtropicales) está detrás de nuestros veranos más cálidos".

La conclusión de Aemet es que ve "probable" que se desarrolle a partir de verano un fenómeno de El Niño, pero "todavía es pronto para hablar de un 'superniño' y de sus consecuencias a escala global". "También es pronto para saber si el verano en España será más cálido de lo normal, aunque los pronósticos comienzan a apuntar en esa dirección. En cualquier caso, la influencia de El Niño en ello será, probablemente, pequeña", concluye Aemet.