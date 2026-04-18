La feria del automóvil pone la vista en el híbrido contra el “susto” del precio de los combustibles

El coche de gasolina resiste, el diésel está prácticamente desaparecido, el eléctrico suena todavía a futuro. En ese escenario, el vehículo híbrido va conquistando, poco a poco, a los conductores. Esta previsto que miles de ellos acudan, con curiosidad, con necesidad, con urgencia o por pasar el rato, a la feria del automóvil que durante este fin de semana y desde el viernes ha tomado Feria Valencia. Vendedores y compradores coinciden: el precio del combustible y la dependencia de un contexto geopolítico cada vez más incierto asustan. Y algo hay que hacer contra ese susto. Algo como poner la vista en el coche híbrido y en las opciones de híbrido enchufable.

Amparo y su padre, Pepe, quieren jubilar su coche diésel. Lo dicen casi como pidiendo perdón: “el que tenemos aún era diésel”. Ahora buscan un coche familiar, más amplio, más alto también para que Pepe vaya cómodo. Preguntados por qué tipo de coche les ha llamado la atención, Amparo resume: “eléctrico no, pero híbrido…”.

"No estamos preparados para el eléctrico"

También para Claudia y Sergi, que estan dentro de un coche, probando dimensiones y manejo, la opción de vehículo eléctrico todavía suena a futurismo y utopia. “La sociedad todavía no está orientada al coche eléctrico”, considera ella, que admite que su misión del día no es hacer una compra, sino “pasar el rato, darnos una idea para comprar más adelante”. “Yo creo que los coches de gasolina son más fiables”, interviene Sergi. Pero no es un debate que tengan que tener ahora, porque ver los precios han hecho que aborten misión, de momento, a pesar del descuento de feria. “Se nos va un poco de presupuesto”, admite.

Marina abre maletero tras maletero en el expositor de una marca de coches de ocasión. “¿Me puedes decir capacidad de maletero?”, pregunta a diestro y siniestro. Su pareja lleva a su hija pequeña en hombros, vestida con un tutú y mirando los coches con menos interés que su madre. “Solo veo maleteros”, admite. Busca un coche grande para hacer viajes, y lo hace con el conocimiento de conducción y motores que le da hacer muchos kilómetros al día por trabajo.

El coche chino se abre paso

De momento, tiene claras varias cosas: que su opción es el renting para cuatro años, que buscará un coche híbrido y que prefiere un vehículo de marcas chinas como Omoda, Ebro o Lynk&Co. “Los chinos van a hacer mejores motores eléctricos y eso hace que vaya a ser más fácil dar el salto luego”, afirma. De momento, esperará a volver a cambiarse de vehículo para optar por el eléctrico, aunque cree que no queda mucho para su generalización. “En la oficina ya tenemos para cargar”, dice.

"Este año estamos viendo un crecimiento muy alto en el vehículo eléctrico, híbrido y enchufable", reconoce Saúl, que trabaja en el expositor de Ocasión Plus. "De momento, la feria va muy bien, está viniendo mucha gente y estamos muy contentos", valora. La feria del automóvil tiene dos ediciones al año y esta empresa que ofrece coches de kilómetro cero, seminuevos y de ocasión volverá a la de diciembre.

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En cuanto a las marcas más demandadas, asegura que hay mucha variedad. "En la feria te puedes encontrar de todo. Es verdad que el vehículo asiático ha entrado con mucha fuerza, marcas como MG, Ebro, Lynk&Co y Omoda, que antes no eran muy conocidas, ahora están empezando a tener mucha fuerza", asegura Saúl. Cada vez son más quienes entran preguntando por "vehículo asiático o chino, como dicen ellos". "Los clientes de años atrás no lo hacían nunca y este año sí que nos encontramos muchos clientes que ya vienen recomendados o que es el segundo coche que compran aquí y que efectivamente están apostando por estas marcas, porque los precios son un poquito más económicos que las tradicionales", concluye.