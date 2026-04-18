El futuro sanitario de València se cita en el viejo cauce del Túria
Más de 400 estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universitat de València asisten a una nueva edición de la Feria de la Salud
El antiguo cauce del río Turia de Valencia acoge este sábado una nueva edición de la Feria de la Salud, una cita ya consolidada que reúne a estudiantes de distintas titulaciones de Ciencias de la Salud de la Universitat de València. El evento se celebra desde las 10.00 horas de la mañana en el Tramo XI, frente al Palau de la Música de València, y permanecerá abierto hasta las 19.00 horas.
La feria, que este año alcanza su XIX edición, cuenta en esta ocasión con más de 35 carpas atendidas por alumnado de Medicina, Odontología, Farmacia, Logopedia, Psicología, Fisioterapia, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Nutrición y Dietética, y Óptica y Optometría. El objetivo, según destacan los organizadores, es "educar, prevenir y promover la salud de manera próxima, práctica y accesible para toda la ciudadanía"
El vicerrector de Innovación y Transferencia, José María Montiel, y la vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Bienestar, Amelia Mañá, han visitado la feria en el que supone su primer acto como miembros del Consejo de Dirección de la universidad. La inauguración oficial ha tenido lugar a las 12.00 horas.
"Comienzos saludables, futuros esperanzadores"
Bajo el lema ‘Comienzos saludables, futuros esperanzadores’, la jornada incluye talleres, actividades interactivas y puntos informativos dirigidos a todas las edades. Entre las propuestas destacan las demostraciones de reanimación cardiopulmonar (RCP), la resolución de dudas sanitarias en un entorno cercano y sin barreras, así como pruebas y experiencias gratuitas orientadas a fomentar hábitos saludables.
Entrada libre y gratuita
La iniciativa está organizada por la Asociación Valenciana de Estudiantes de Medicina, que subraya la importancia de este encuentro como una oportunidad para integrar la salud en la vida cotidiana y concienciar sobre la prevención de enfermedades. “La salud se aprende, se cuida y se comparte”, recuerdan desde la organización.
La entrada es libre y gratuita, y está abierta tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la ciudadanía interesada en mejorar su bienestar.
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