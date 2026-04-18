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La ministra Saiz ya tiene su gorra 'MAGA'

Arcadi España, Elma Saiz y Diana Morant esta mañana.

Arcadi España, Elma Saiz y Diana Morant esta mañana. / L-EMV

La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant no deja de incluir a nuevos miembros en su movimiento 'MAGA'. Lejos del concepto original de 'Make America Great Again', el ministerio le ha dado la vuelta a estas siglas para convertirlas en 'Make Science Great Again', siguiendo el color corporativo del movimiento trumpista de su campaña, el rojo, coincidente con el del PSOE.

Así, Morant le ha regalado esta gorra a la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, con la que ha posado junto a la exalcaldesa de Gandia y el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España. Los tres han posado juntos en Global Progressive Mobilisation, la cumbre de partidos progresistas a nivel internacional que se celebra en Barcelona.

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