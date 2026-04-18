Prensa Ibérica organiza la segunda edición del foro Creciendo Juntos CV

Cintillo Creciendo Juntos CV 2026 / ED

La educación y la crianza vuelven a situarse en el centro del debate social con el arranque de la segunda edición de Creciendo Juntos CV, una iniciativa impulsada por las tres cabeceras de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana —Levante-EMV, Información y Mediterráneo— para acompañar a las familias en un contexto cada vez más complejo. Tras la buena acogida de su primera edición, el proyecto regresa con tres nuevas citas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, consolidándose como un espacio de referencia para aprender, compartir y reflexionar.

El objetivo es claro: ofrecer herramientas prácticas y voces expertas que ayuden a madres, padres y educadores a afrontar los retos actuales, desde el uso de la tecnología hasta la gestión emocional o la convivencia familiar. Todo ello en un formato cercano, accesible y participativo, pensado para el día a día de las familias.

La primera parada será en Castellón, el viernes 24 de abril a las 17.30 horas, en la terraza de la planta 2 del Parque Comercial y de Ocio Estepark. Este encuentro abrirá el ciclo con un programa centrado en los desafíos cotidianos de la crianza, en un entorno pensado para facilitar el diálogo directo con especialistas.

'Creciendo Juntos' en Bioparc València: photocall de todos los asistentes / Eduardo Ripoll

Al día siguiente, el sábado 25 de abril, el proyecto se desarrollará de forma simultánea en València y Alicante. En la capital valenciana, la cita tendrá lugar a partir de las 10 horas en Bioparc Valencia, mientras que en la provincia de Alicante se celebrará también desde las 10 horas en Terra Natura (Benidorm). En ambos casos, los asistentes no solo podrán participar en las ponencias y mesas de debate, sino que además disfrutarán de acceso gratuito a los parques temáticos una vez finalizado el evento, reforzando el carácter familiar de la iniciativa.

Las personas interesadas en asistir a estas jornadas pueden inscribirse previamente a través del siguiente enlace.

Publicación de una revista

Creciendo Juntos CV destaca por reunir a profesionales de referencia en ámbitos como la psicología, la educación o la pedagogía, que comparten conocimientos basados en la experiencia y la evidencia. Las sesiones están diseñadas para aportar respuestas concretas a inquietudes comunes, fomentando además la participación del público.

El proyecto se completa con la publicación de una revista que se distribuirá en las tres cabeceras y que recogerá los contenidos más relevantes de estas tres jornadas, así como opiniones y entrevistas con profesionales ligados al ámbito de la crianza y la educación; este producto estará disponible también en formato digital a través de la web https://www.creciendojuntoscv.es/. Una herramienta útil para seguir profundizando en los temas abordados y mantener vivo el aprendizaje más allá de las jornadas presenciales.

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Con esta segunda edición, Creciendo Juntos CV reafirma su compromiso con las familias de la Comunitat Valenciana, ofreciendo un espacio donde informarse, resolver dudas y avanzar juntos en el apasionante reto de educar.