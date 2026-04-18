Los profesores de alemán y francés se movilizan por la imposición del inglés como lengua extranjera ante el inicio de la matriculación

“Estimadas familias, desde los departamentos de Alemán y Francés nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre la implementación de las nuevas instrucciones de inicio de curso. Estas novedades afectan gravemente a la continuidad de la docencia de las lenguas que su hijo o hija cursa como primera lengua extranjera”. Así comienza la carta que los docentes de alemán y francés del IES Lluís Vives de València han enviado a las familias de los alumnos, que deben comenzar la matriculación la semana que viene y que, en muchos casos, verán como no pueden escoger esos dos idiomas como primera lengua extranjera.

Se debe a que las instrucciones de inicio de curso reflejan lo que dice la la norma educativa. “En todos los cursos de la etapa el alumnado deberá cursar las áreas lingüísticas Valenciano: Lengua y Literatura, Lengua Castellana y Literatura, y Lengua Extranjera, que en este caso, será el inglés”, establece la apodada Ley de Libertad Educativa, la norma que aprobó el Consell del PP tras el cambio de gobierno en 2023. Lo dicho . Con esa redacción, se cierra una “ventanita” que, en la anterior normativa del Botànic, permitía, aunque fuera de forma “residual”, que los alumnos de Primaria pudieran dar francés o alemán como lengua extranjera. En la anterior normativa se hablaba de “una lengua extranjera, preferentemente el inglés”. Una expresión que dejaba la puerta abierta a otras opciones, aunque fueran no preferentes.

Abrir grupos, solo con dos condiciones

Como explican en su misiva a las familias desde este centro de València, la Ley 1/2024, de 27 de junio, de la Generalitat, establece que todo el alumnado cursará el inglés como lengua extranjera. En consecuencia, de acuerdo con la normativa de plantillas de profesorado, solo se podrán constituir grupos donde la primera lengua extranjera sea diferente del inglés (francés o alemán) si se cumplen dos condiciones: que el alumnado curse el inglés como segunda lengua extranjera y que se garantice, dentro del Programa de lenguas vehiculares, que este alumnado disponga de un mínimo del 15% del tiempo lectivo en inglés.

“Ante esta situación, queremos transmitiros que estamos estudiando todas las opciones posibles para revertir o adaptar estas condiciones, con el objetivo fundamental de que el alumnado pueda continuar cursando la lengua extranjera que eligió originalmente sin trabas administrativas”, han comunicado desde el IES a las familias.

Firmas y activación de las ampas

La movilización de, por ejemplo, la asociación de profesores de francés ya había comenzado. Los docentes agrupados en Flecoval han decidido movilizarse. La Ley de Libertad Educativa es muy difícil de cambiar, reconocían ya el mes pasado, pero quizá no tanto el decreto de currículum. Los docentes y las ampas de los pocos centros educativos que todavía ofrecen esta opción en la Comunitat Valenciana comenzaron a recoger firmas en una petición en Change.or g que cuenta ya con 1.300.

En ella, reclaman al departamento que dirige Mari Carmen Ortí que vuelva a la redacción anterior y suprima la obligatoriedad de que el inglés sea la única lengua extranjera permitida. Por una parte, afirman que, si el alumnado no tiene contacto con esta lengua en Primaria, resulta mucho más difícil que la elija posteriormente en la ESO o en Bachillerato. Pero, además, la norma establece también para esos niveles educativos que la lengua extranjera será el inglés.

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Los docentes también han pedido colaboración a las familias. “Para dar más fuerza a esta reclamación, necesitamos vuestro apoyo. Cualquier tipo de ayuda, gestión o apoyo que podáis ofrecer desde las familias y el ampa será clave para defender el derecho de vuestros hijos e hijas a mantener su itinerario lingüístico”, destacan desde el IES Lluis Vives.