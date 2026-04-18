El verano se anticipa en Valencia: el termómetro ronda los 30 grados y se sitúa en cinco más de la media histórica

Calor de verano. Es la sensación térmica que se ha vivido este sábado en muchos municipios de la Comunitat Valenciana, donde el termómetro ha rozado los 30 grados. Unas temperaturas claramente por encima de la media estacional, que dejan un episodio meteorológico poco habitual para esta epoca del año con valores más propios del inicio del verano que de mediados de abril.

En la red de estaciones de Aemet, la temperatura más alta este sábado se ha registrado en Xátiva, donde el mercurio ha alcanzado los 29,2 grados. El ránking de los pueblos donde más calor ha hecho este sábado lo completan Ontinyent (28,6º), Turís (28,5º) y Bicorp, donde el termómetro marcaba 28,4 grados a las 16.00 horas de la tarde.

Por su parte, en la red de Avamet, es Oliva en la carretera hacia Pego donde se ha registrado el pico más alto de calor, con 30,1 grados, seguido por Albaida, con 30 grados y Montesa, con 29,8 grados.

La clave de este episodio está en la anomalía térmica. Las temperaturas registradas este 18 de abril se sitúan entre cinco y seis grados por encima de lo que sería habitual. En términos climatológicos, València suele registrar en estas fechas máximas cercanas a los 20 o 21 grados, con mínimas en torno a los 10-12 grados. El contraste con los valores actuales dibuja una desviación significativa que rompe con el patrón típico de la primavera.

Este comportamiento no es puntual en el conjunto del país, ya que la masa de aire cálido que afecta a la península está dejando registros superiores a los 25 grados en amplias zonas, adelantando sensaciones propias del principio de verano. En la Comunitat Valenciana, esa subida se percibe con especial claridad en el interior, donde la amplitud térmica favorece máximas más elevadas.

Más allá del fin de semana, este episodio encaja en una tendencia que se viene repitiendo en los últimos años: primaveras cada vez más cálidas y con picos de calor anticipados. De hecho, el pasado mes de abril ya se situó entre los más cálidos de la serie histórica reciente en la Comunitat Valenciana, consolidando una dinámica de anomalías térmicas positivas en esta época del año.

¿Qué tiempo hará en València el domingo?

Con este escenario, el domingo se presenta como una jornada plenamente primaveral en apariencia, pero con valores que desdibujan la frontera estacional. Un anticipo de verano en pleno abril que, aunque no rompe récords, sí refuerza la sensación de que el calendario climático se está desplazando.

Así, se espera que las temperaturas se mantengan en valores similares, con escasa nubosidad y vientos flojos, lo que seguirá favoreciendo ese ambiente veraniego. No obstante, no se descarta un ligero descenso térmico a comienzos de la próxima semana, que devolvería los valores a registros más propios de la estación. Mientras tanto, vecinos y visitantes aprovechan las altas temperaturas para acudir a las playas y terrazas, adelantando así una estampa más típica del verano que de la primavera valenciana.

Se espera que este domingo en València repunten las temperaturas, con máximas que de nuevo podrían superar los 30 ºC en puntos del interior de la provincia y situarse alrededor de los 25 ºC en el litoral, donde las brisas suavizarán ligeramente el ambiente .

El inicio de la próxima semana mantendrá esta dinámica de estabilidad y calor, con temperaturas que continuarán por encima de los valores normales para la época y un ambiente más propio del mes de junio. No se descartan ligeros descensos térmicos a medida que avance la semana, aunque en general persistirá el tiempo seco, soleado y con predominio de cielos despejados.

Noticias relacionadas

En definitiva, la provincia de Valencia encara unos días marcados por un adelanto del calor estival, en un contexto de primavera que está mostrando un comportamiento más cálido de lo habitual en el conjunto de España.