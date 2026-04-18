Enlace matrimonial
Ximo Puig y Gabriela Bravo se casan
El expresident de la Generalitat, Ximo Puig, y la exconsellera Gabriela Bravo se casarán el 12 de septiembre, formalizando una relación que ha durado años
Campanas de boda en el PSPV. El expresident de la Generalitat, Ximo Puig, y la exconsellera de Justicia, Gabriela Bravo, contraerán matrimonio después del verano. El enlace formaliza una relación de años entre dos de las figuras más influyentes del PSPV-PSOE durante la última década.
La fecha elegida
La pareja contraerá matrimonio el próximo 12 de septiembre y la ceremonia representará las segundas nupcias para ambos. Puig estuvo unido sentimentalmente durante décadas a la periodista Amparo Panadero, con quien tiene dos hijos. Por su parte, Bravo estuvo casada con el abogado Manuel del Hierro, padre de sus tres hijos.
La trayectoria de la pareja ha estado estrechamente ligada a política valenciana. Gabriela Bravo fue una de las piezas fundamentales en los sucesivos gobiernos del Botànic presididos por Puig. Tras el cambio de ciclo político en 2023, Bravo ocupó la vicepresidencia segunda de Las Corts antes de renunciar a la política activa para reincorporarse a la carrera fiscal.
Por su parte, Ximo Puig, tras dar un paso al lado en la Secretaría General del PSPV, reside actualmente en París, donde ejerce como Embajador Delegado Permanente de España ante la OCDE, cargo que desempeña desde febrero de 2024 tras su salida de la primera línea de la política autonómica.
- El futuro de Ford ya tiene fecha: 23 de abril de 2026
- Cortes de tráfico en València este domingo por el Ironman: cerradas las entradas y salidas por el sur y el oeste
- El presidente de Mercadona pone el contador a cero en las cuentas del Roig Arena
- Conmoción en Xàtiva por el fallecimiento en accidente laboral de Daniel Guerola 'Carlampio
- Aperitivo bar, la resurrección de un mito
- Valencia se queda sin pisos de obra nueva: la presión se dispara en el área metropolitana con el metro cuadrado a 4.000 euros
- Las familias de alumnos del CEIP Blasco Ibáñez denuncian la aparición de jeringuillas en el patio y la 'situación de inseguridad' de los menores
- Fallece el operario de una grúa al intentar levantar un tractor volcado en Vallada