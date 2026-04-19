Más de 20.000 personas reivindican el futuro del valenciano en la 'Trobada' de la Ribera

Alzira ha vivido hoy, según destaca Escola Valenciana en un comunicado "una jornada histórica que quedará guardada en la memoria colectiva de la Ribera". La 41ª 'Trobada de Centres en Valencià', añade la entidad en defensa de la enseñanza en valenciano, "ha superado todas las previsiones, batiendo récords de participación con la presencia de 20.000 asistentes, 110 entidades y comunidades educativas comprometidas con la lengua propia, y la realización de 160 talleres que han llenado hasta los topes la emblemática avenida Sants Patrons" de la capital de la Ribera Alta.

La jornada arrancó a las 10 de la mañana con un multitudinario pasacalle cívico que recorrió la arteria principal de la ciudad, encabezada por los 'gegants i cabuts' de Les Raboses y les 'escoletes infantils' con la pancarta "Som el futur", seguidas por la Banda Jove de Alzira. Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió en el escenario del encuentro con el despliegue de la pancarta oficial las 'Trobades 2026' bajo el lema 'Tenim història, som futur' y la inauguración del recordatorio conmemorativo de esta edición especial.

Cultura popular y amplio apoyo institucional

A lo largo del kilómetro lineal de la 'Trobada', la cultura popular ha estado muy presente con las actuaciones de la 'Nova Muixeranga' de Algemesí y las 'Muixerangues' de Alginet y de Algemesí. La oferta cultural se ha completado con la exposición dedicada al Año Jaime I en la Casa de la Cultura.

Las 'muixerangues' han reinado en la 'Trobada' de la Ribera. / Escola Valenciana

Así mismo, la 'Trobada' ha contado con una destacada presencia de representantes de la vida política y cultural valenciana. Han asistido a la cita los diputados a las Corts Joan Baldoví, 'síndic' de Compromís, y el socialista Benjamín Mompó, ambos de Sueca; el 'síndic' del PSPV, Jose Muñoz; la secretaria de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Immaculada Cerdà; y la consejera del Consell Valencià de Cultura (CVC), Dolors Pedrós. También han querido sumarse en la fiesta por la lengua Rafa Gisbert, presidente de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, y Paqui Momparler, presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, acompañando el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, y los concejales Virtudes Piera e Israel Pérez, responsables de las áreas de Educación y Cultura del consistorio alcireño.

Reivindicación y respuesta social

Esteve Juan, miembro del equipo directivo de Escola Valenciana, ha participado activamente en una jornada que considera "más que importante" celebrar "año tras año". "Las 'Trobades' son una oportunidad para avanzar en una educación inclusiva, de calidad y en valenciano; para reivindicar nuestra lengua frente a la ‘descultura’ que algunos quieren imponernos", ha añadido. Este mensaje se engloba dentro de la campaña de Escola Valenciana contra el veto a autores de todo el ámbito lingüístico en Bachillerato impuesto por la Conselleria de Educación. "La lengua nos une, y la Administración de la Generalitat tendría que trabajar para mejorar las oportunidades de los más jóvenes, no para promover fronteras idiomáticas imaginarias", ha añadido Juan.

Pascual Fandos

Por su parte, el presidente de la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera, Joan Cortés, ha destacado la salud de la enseñanza: "Esta movilización es una demostración evidente de la fortaleza de nuestro modelo". Cortés ha señalado que la consulta hecha por la Conselleria de Educación ha tenido un efecto movilizador: "Ha activado la gente a participar masivamente en la fiesta reivindicativa; las comunidades educativas de la comarca han respondido con claridad".

Cohesión social e implicación local

La ciudad de Alzira se ha volcado completamente en la organización, con la participación directa de los 20 centros educativos del municipio. El alcalde, Alfons Domínguez, ha calificado la cita de "jornada memorable", mientras que la concejala de Educación, Virtudes Piera, y el concejal de Cultura, Israel Pérez, han coincidido a señalar el Encuentro como un "elemento fundamental de cohesión social" y una apuesta por una "sociedad mucho más justa".

Taller del CEIP Montroi, uno de los 160 talleres de la 'Trobada' de la Ribera. / Escola Valenciana

Los 160 talleres han ofrecido desde juegos tradicionales hasta propuestas innovadoras, mostrando la riqueza pedagógica de la comarca de la Ribera. Como novedad, se han presentado también 10 proyectos singulares de centros educativos que usan el valenciano como herramienta metodológica líder. Después de una mañana intensa que ha incluido proyectos como el podcast de Enric Valor, la fiesta concluyó con el concierto del grupo Ramonets, que ha hecho bailar miles de familias en un cierre de edición de récord.

Próximas 'Trobades'

Las próximas 'Trobades' de Escola Valenciana 2026 son las de Beniparrell (9 de mayo); Massalfassar (23 y 26 de abril); Llocnou d'en Fenollet, Orxeta y Dénia (9 de mayo); Crevillent y València - El Saler (10 de mayo); Riba-roja de Túria (16 de mayo); l'Eliana (22 de mayo); Sagunt (23 de mayo y 6 de junio); Ibi y Potries (30 de mayo).

Escola Valenciana destaca en su nota que las 'Trobades' son posibles gracias a las coordinadoras comarcales de centros educativos en valenciano, las Asociaciones de Familias de Alumnos (AFA) y voluntarios, así como al apoyo de entidades como la Universitat d'Alacant (UA), la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló; Caixa Popular, Unión Alcoyana, Edicions Bromera, Abacus, Pro21, Edicions Camacuc y Edicions 96.