“El boom de las caravanas ya pasó, ahora son una alternativa turística consolidada”

Entre los visitantes, se detecta una cierta ansiedad. Se vive, dicen, un boom del caravaning, y la cosa está que arde. Muchos comparten la percepción de que hay que actuar rápido: los precios seguirán subiendo. No es “ahora o nunca”, pero casi.

Pero el escenario es otro para las empresas, que creen que el boom ya fue. Ahora, las caravanas, autocaravanas y furgonetas camperizadas son “una alternativa turística consolidada”. Una que ha atraído a centenares de visitantes a la Feria del Caravaning este fin de semana, un evento que ha compartido espacio en Feria Valencia con la Feria del Automóvil.

Feria del Caravaning en Feria Valencia / Eduardo Ripoll

Por el pabellón 3 de la feria pasean Isabel, María y sus respectivas parejas, todos con su pañuelo al cuello con el logo de su club campista. Las caravanas son, para ellos, un espacio conocido, y ahora buscan renovar la que tienen y comprar otra más pequeña. “Siempre hemos cabido todos, con los niños, perfectamente, pero ahora ellos ya vienen menos”, reconocen.

Así que buscan una caravana nueva. “Para nosotros es la mejor opción porque llegan al camping, la desenganchas y puedes usar el coche para ir a ver cosas, a comprar o a lo que sea”, afirma María. “El mundo de las caravanas te tiene que gustar, y a nosotros nos gusta mucho, sobre todo porque antes de la caravana habíamos estado en tienda y esto es mucho mejor”, añade, por su parte, Isabel. En el tiempo que ha pasado, han cambiado algunas cosas, por lo que observan en su recorrido por la feria. “Ahora tienen mejores baños, en algunas, las camas salen de arriba pero, sobre todo, son mucho más caras”, resume.

“Los precios han subido, y más que van a subir”

Teresa, mientras, mira para “darse una idea” con su familia. Tampoco es un formato nuevo para ella, porque algún verano han alquilado juntos alguna caravana. “Es una opción muy chula porque, parece que no, pero en ese espacio tan pequeño lo tienes todo”, dice. “Lo imprescindible”, puntualiza su hijo.

Loli, Toni y sus dos hijos comparten esa sensación de cierta urgencia con la que van a la feria algunos compradores. “Los precios han subido, pero más que van a subir, esto es un boom”, dicen. Esta familia de Xàtiva ha alquilado para este próximo verano una autocaravana, pero las dimensiones les abruman un poco. “Estamos viendo opciones más pequeñas”, afirman. Se han parado delante de una furgoneta camperizada, que les ha gustado especialmente porque tiene dos pisos de camas dobles. Pero no descartan nada.

La autocaravana, en un momento dulce

En este salón en Feria Valencia se han expuesto prácticamente 200 vehículos entre autocaravanas, caravanas y campers. La cifra la da Enrique Rita, presidente de ACCVal, la patronal del caravaning, y gerente de AC Llar Caravanas. “En este momento, la autocaravana sigue siendo la número uno, pero es cierto que las furgonetas camperizadas han crecido muchísimo y la caravana se mantiene”, resume. En la feria hay vehículos nuevos y de ocasión y, entre los primeros, Rita cifra el precio medio entre 60.000 y 70.000 euros. Pero un vehículo de ocasión con dos años de antigüedad, por ejemplo, se puede abaratar de 10.000 a 12.000 euros sobre ese montante.

Quizá por rentabilizar la inversión que supone comprar un vehículo de este tipo, el público mayoritario suele ser “la familia de cuatro personas, es decir, una pareja con dos hijos”, señala el presidente de ACCVal. Aunque ya no hay un perfil de conductor de caravana. “Tenemos desde parejas hasta singles, familias numerosas, gente que viaja con amigos…”, resume. Cada vez más, y cada vez más diversos, aunque Enrique Rita prefiere no hablar de “boom”. “El boom ya pasó, lo que somos es una alternativa turística consolidada”, reivindica.

De las opciones sencillas al lujo

A la entrada del pabellón ha colocado la empresa VDK Karavan sus vehículos, todos ellos caravana de enganche, que están cubiertos por carteles que indican: “la más económica de España”. Los precios de varios de sus modelos están entre 12.500 y 15.500 euros. La marca cordobesa ha diseñado vehículos ligeros, de menos de 750 kilos, lo que implica, explica Juan José Juárez, que no necesitan pasar ITV, ni matriculación, ni un seguro propio, sino que es suficiente con el del coche.

Caravanas, autocaravanas y campers en la Feria del Caravaning en Feria Valencia / Redacción Levante / Feria Valencia

“La caravana está volviendo otra vez a entrar muy fuerte en el mercado porque tiene menos mantenimiento, además de por lo fácil que es la movilidad: es muy cómodo dejarla en el camping y moverte con el coche”, asegura Juárez.

Pero existen opciones todavía más económicas, y algunas no son nuevas, como el remolque tienda de Valcaravan, un remolque de 320 kilos y 6.000 euros que se deja en tierra, se abre y se convierte en una tienda de campaña de cuatro plazas, con toda su infraestructura. La empresa, valenciana, reabrirá su sede en Beniparrell tras ser arrasada por la dana el 4 de mayo.

No muy lejos, Javier muestra a una familia el modelo de autocaravana de siete plazas de Caravanas Expo Gandía por 41.900 euros. Es el único modelo de la feria que excede las seis plazas. “La gente que más pregunta son familias con niños: quieren autocaravanas, que tengan Isofix, todas y las camas que sean gemelas”, resume. Por las fechas, cercanas a verano, detecta también algo de prisa: “Cuando compran, si la autocaravana puede estar en la calle la semana que viene ya para viajar, mejor”.

“A raíz del covid, la gente empezó a comprar y alquilar mucha caravana y autocaravana”, dice Javier. Cree que la camper gusta a mucha gente joven, mientras que las autocaravanas “grandotas” son la opción preferida de “familias con bastantes niños”.

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Hay, también, opciones más premium, como una autocaravana de cuatro plazas de Expo Gandía, que se queda, con el descuento de feria, en 145.000 euros, u otra que vende la misma empresa y cuyo precio llega a los 161.000 euros.