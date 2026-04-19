El calor eleva las temperaturas hasta los 31 grados con riesgo de tormentas esta tarde

La Comunitat Valenciana ha arrancado este domingo con un ambiente plenamente primaveral que, por momentos, ha rozado ya registros veraniegos. Las temperaturas se han mantenido similares a las de ayer pero han experimentado un ligero aumento en algunas zonas de interior, tanto en la comarca de la Ribera como de la Costera, donde se ha superado la barrera de los 30 grados en diversos puntos del interior valenciano.

Los valores más altos se han registrado en estas dos comarcas, donde la Pobla Llarga y Llocnou d’en Fenollet han alcanzado los 31,3 ºC, seguidos de Xàtiva (31,0 ºC en el centro urbano y 30,7 ºC en el IES Dr. Lluís Simarro). También han destacado los registros de Manuel (30,6 ºC), Castelló con hasta 30,6 ºC en el centro y 30,4 ºC en el CEIP Severí Torres, así como Anna (30,4 ºC) y Canals (30,3 ºC). Unos valores que consolidan la tendencia cálida de estos días y anticipan un episodio de temperaturas inusualmente altas para esta época del año.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada ha comenzado con cielos poco nubosos o despejados, aunque en el litoral se han registrado intervalos de nubes bajas e incluso algunos bancos de niebla a primeras horas de la mañana. Una vez despejado, el sol se ha adueñado del territorio y en València las playas y jardines de la ciudad han sido las principales beneficiarias de los planes sociales. Ahora bien, a lo largo del día, la nubosidad de evolución ha ido ganando protagonismo en el norte de la provincia de València y en zonas del interior del tercio norte.

Será precisamente durante la tarde cuando aumente la inestabilidad, con la posibilidad de chubascos que podrían ir acompañados de tormenta de forma puntual, tal como sucedió durante el sábado. Aunque no se espera que sean generalizados, sí podrían afectar de manera local a áreas del interior, provocando incluso granizo en algunos municipios.

En cuanto a las capitales de provincia, las temperaturas se moverán en registros más contenidos: Alicante oscilará entre los 14 y 24 grados, Castelló de la Plana entre 13 y 24 ºC, y València entre 14 y 26 ºC. El viento está siendo en general flojo y variable, con predominio de las componentes sur y este a partir de la tarde, cuando podrá soplar con intervalos de intensidad moderada.

Así, la jornada combina calor inusual para mediados de abril con una ligera inestabilidad vespertina que podría traducirse en tormentas aisladas, en un contexto meteorológico marcado por la variabilidad propia de la primavera pese a que los valores registrados sean más propios del verano.

¿Qué tiempo hará en València esta semana?

El inicio de la próxima semana mantendrá esta dinámica de estabilidad y calor, con temperaturas que continuarán por encima de los valores normales para la época y un ambiente más propio del mes de junio. No se descartan ligeros descensos térmicos a medida que avance la semana, aunque en general persistirá el tiempo seco, soleado y con predominio de cielos despejados.

En definitiva, la provincia de Valencia encara unos días marcados por un adelanto del calor estival, en un contexto de primavera que está mostrando un comportamiento más cálido de lo habitual en el conjunto de España.

El abril más cálido de los últimos cuatro años

El episodio de calor de este domingo no solo destaca por sus valores absolutos, sino también por la comparación con años recientes en la misma fecha. El 19 de abril de 2025, las máximas más altas alcanzaron los 28,6 ºC en la Pobla Llarga, con otros registros próximos como Gavarda (28,4 ºC) o Sumacàrcer (28,3 ºC). Un año antes, en 2024, la diferencia era aún más acusada: las temperaturas se quedaron en torno a los 24-25 ºC, con un máximo de 24,8 ºC en Càrcer y valores muy similares en otros puntos del interior.

Si se retrocede a 2023, el contraste es todavía mayor, con máximas que no superaron los 24,7 ºC en localidades como Sueca o Vilamarxant. Y en 2022, los registros fueron incluso más contenidos en amplias zonas, con 24,7 ºC en Ayora como valor más alto destacado y apenas 21-22 ºC en enclaves como Requena o el propio término de Ayora.

Noticias relacionadas

De este modo, los más de 31 ºC registrados este 19 de abril suponen entre dos y casi diez grados más que en las mismas fechas de los últimos años, una anomalía térmica muy notable que refuerza el carácter excepcionalmente cálido de la jornada.